بطولة السعودية: اليوناني دونيس مدرباً للوحدة

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الرياض: أعلن نادي الوحدة السعودي لكرة القدم التعاقد مع مدرب الهلال السابق اليوناني يورغوس دونيس لخلافة الأردني محمود الحديد الذي أقيل قبل يومين بسبب سوء النتائج.

وكان نادي الوحدة أعلن الأحد إقالة الحديد، عقب خسارة الفريق برياعية نظيفة أمام العين متذيل الترتيب، في المرحلة الرابعة والعشرين من البطولة المحلية، وهي الهزيمة السادسة له توالياً بات بها على حافة الهبوط في المركز الرابع عشر.

وأعلن النادي في تغريدة عبر حسابه على تويتر "رسمياً: دونيس مدرباً للفريق الأول لكرة القدم"، في عقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي مع خيار التمديد لموسم إضافي بحسب ما أفادت تقارير صحافية.

وسبق لدونيس (51 عاماً) أن درب فريق الهلال بين عامي 2015 و2016، وحقق معه ثلاثة ألقاب.