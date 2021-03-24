إغماء الفرنسي دمبيلي خلال حصة تمرينية لأتلتيكو مدريد

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مدريد: أغمي على المهاجم الفرنسي موسى دمبيلي الثلاثاء خلال حصة تدريبية لفريقه أتلتيكو مدريد متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم نتيجة انخفاض في ضغط الدم، وذلك بحسب ما أفادت وسائل الإعلام المحلية.

وانتشرت صورة سقوط ابن الـ24 عاما في أرضية الملعب على وسائل الإعلام الإسبانية وسط ذعر زملائه الذين أحاطوا به قبل أن يتدخل الجهاز الطبي لإسعافه.

واستعاد لاعب سلتيك الاسكتلندي السابق وعيه وذهب لعربة الإسعاف بنفسه كي يخضع للفحص الطبي.

وذكرت وسائل الإعلام نقلا عن مصدر في نادي العاصمة أن دمبيلي "عانى من انخفاض طفيف في ضغط الدم واضطر الى ترك التمارين. هو يتواجد حاليا تحت المراقبة، وضعه جيد ومؤشراته الحيوية طبيعية".

وانضم دمبيلي الى أتلتيكو في كانون الثاني/يناير الماضي على سبيل الإعارة من ليون، وقد خاض حتى الآن مباراتين فقط مع فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني من دون أن يسجل.