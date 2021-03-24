بطولة إيطاليا: ابن حفيدة موسوليني يوقع عقداً احترافياً مع لاتسيو

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





روما: أعلن ابن حفيدة الدكتاتور الإيطالي بينيتو موسوليني الثلاثاء توقيعه أول عقد احترافي له بكرة القدم مع لاتسيو، نادي العاصمة الإيطالية صاحب الارتباط التاريخي مع اليمين المتطرف.

ونشر رومانو فلورياني موسولوني عبر صفحته على إنستاغرام صورة له خلال توقيعه عقداً حتى العام 2024، إلى جانب رئيس قسم الشباب في لاتسيو ماورو بيانكيسي.

وكتب المدافع البالغ 18 عاماً، وهو نجل أليساندرا موسوليني النائبة الأوروبية السابقة عن حزب "فورتسا إيطاليا" الذي يمثل يمين الوسط، "أفكر في المكان الذي بدأت فيه".

وأضاف تحت اسم رومانو فلورياني "يسعدني أن أوقع أول عقد احترافي لي مع لاتسيو، وأن أقضي ثلاث سنوات أخرى بهذا القميص".

وسبق للشاب أن لعب بالفعل لنادي لاتسيو عن فئة الشباب، بعدما انطلق من أكاديمية النادي في العام 2016. كما أنه مر بفريق شباب نادي روما المنافس في العاصمة.

واضطر لاتسيو في أحيان كثيرة إلى النأي بنفسه عن الروابط بين أقسام مشجعيه المتشددين والمجموعات اليمينية المتطرفة.

وفي العام 2018، فرض الاتحاد الإيطالي لكرة القدم غرامة قدرها 50 ألف يورو (61 ألف دولار) على لاتسيو، بعدما نشر مشجعوه ملصقات معادية للسامية.

كما انخرط النادي في جدل عام 2005 عندما تم تغريم مهاجم لاتسيو باولو دي كانيو 10 آلاف يورو، بعد قيامه بتحية فاشية للجماهير خلال الفوز بدربي روما. وزعم دي كانيو حينها أن الذراع المستقيمة كانت تحريفاً للزاوية من أحد المصورين.

وأمر لاتسيو في كانون الثاني/يناير 2020، 16 مشجعاً قاموا بتحية فاشية في إحدى مباريات الدوري الأوروبي على أرضه ضد رين الفرنسي، بالمساهمة في دفع غرامة قدرها 20 ألف يورو فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) على النادي.