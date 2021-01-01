اخبار الرياضه

اخبار الرياضه

نهائي دورى كرة القدم للصم على ملاعب المركز الأولمبي

0 0

نهائي دورى كرة القدم للصم على ملاعب المركز الأولمبي

تنظم اللجنة البارالمبية برئاسة حياة خطاب نهائي الدوري الممتاز لكرة القدم للصم للموسم الرياضي 2019 /2020 وذلك بإقامة مباراتين لتحديد المركز الثالث والرابع ، وتحديد بطل الدوري.

المزيد ...

اخبار الرياضه

بواليا يوجه رسالة لجماهير الأهلى بعد الانتقال للأحمر

0 0

بواليا يوجه رسالة لجماهير الأهلى بعد الانتقال للأحمر

أعرب الزامبي زوالتر بواليا صفقة الأهلي الجديدة ولاعب الجونة السابق عن سعادته بالانتقال للقلعة الحمراء، بعد نجاح الإدارة الحمراء في التعاقد مع اللاعب لمدة 4 سنوات قادمة.

المزيد ...

"