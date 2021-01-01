اخبار الرياضه

أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن قرار فيفا بتعيين اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة كان مفاجأة للوزارة، ولم نكن على علم به قبل صدوره..

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