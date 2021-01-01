اخبار الرياضه

تنظم اللجنة البارالمبية برئاسة حياة خطاب نهائي الدوري الممتاز لكرة القدم للصم للموسم الرياضي 2019 /2020 وذلك بإقامة مباراتين لتحديد المركز الثالث والرابع ، وتحديد بطل الدوري.
أشرف صبحى: رئيس الأولمبية الدولية يشهد نهائى مونديال اليد.. وروسيا لم تعتذر
كشف الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة أن بطولة العالم كرة اليد ستقام فى موعدها ، خاصة وأنه حال تأجيل البطولة سيتم سحب تنظيمها من مصر .
وزير الرياضة: منتخب الشباب سافر تونس "سليم".. وندعم أبوريدة فى انتخابات فيفا
أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن قرار فيفا بتعيين اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة كان مفاجأة للوزارة، ولم نكن على علم به قبل صدوره..
فرج عامر: لا نفكر فى ضم جيرالدو لسموحة
علق فرج عامر رئيس نادى سموحة عن موقف ناديه من التعاقد مع الأنجوالى جيرالدو لاعب الأهلى، والذى اقترب من الرحيل عن الأهلى بعد التعاقد مع الزامبى والتر بواليا مهاجم الجونة السابق.
بواليا يوجه رسالة لجماهير الأهلى بعد الانتقال للأحمر
أعرب الزامبي زوالتر بواليا صفقة الأهلي الجديدة ولاعب الجونة السابق عن سعادته بالانتقال للقلعة الحمراء، بعد نجاح الإدارة الحمراء في التعاقد مع اللاعب لمدة 4 سنوات قادمة.