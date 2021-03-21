العلاقة الزوجية هل تنقل عدوى فيروس كورونا المستجد

بيروت - نادين محمد - تعتبر العلاقة الزوجية من الاساسيات في حياة كل ثنائي في كل الظروف. لكن حالياً ومع انتشار العدوى الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد او كوفيد 19 تطلق الكثير من التساؤلات عما اذا كان هذا التواصل الحميم يساهم في نقل الفيروس من الزوج الى زوجته او العكس. وهذه بعض الحقائق عن حقيقة انتقال المرض عن طريق العلاقة الزوجية.

العلاقة الزوجية وعدوى كورونا

اصبحت العلاقة الزوجية تشكل موضوع تساؤل لدى الكثير من الاشخاص وخصوصاً في ظل انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد في عدد كبير من البلدان حول العالم ومنها البلدان العربية. ويعرب الكثيرون عن خوفهم من ان تسبب هذه العلاقة انتشار الوباء على نطاق اوسع من خلال انتقال الفيروس من زوج مصاب الى زوجة سليمة والعكس صحيح.



- عادة من الافضل عدم ممارسة العلاقة الحميمة في حال المعاناة من فيروسات قابلة للانتقال من شخص الى آخر ومنها تلك المسببة لنزلات البرد والانفلونزا.

- ما يمكن ان يمنع هذا الاتصال بين الزوجين في هذه الحالة الشعور بالتعب الشديد الناتج عن ارتفاع درجة الحرارة. وفي هذه الحالة لا يمتلك الشخص المصاب الطاقة اللازمة التي يحتاج اليها للقيام بهذا الفعل.



- بحسب تقرير لصحيفة "هبرلار" لا تنتقل العدوى من خلال العلاقة بين الزوجين وفي المقابل تشير منظمة الصحة العالمية الى ان موعد اثبات القواعد النهائية والحاسمة في هذا الشأن لم يحن بعد.

- اشار موقع فيري ويل هيلث الصحي الى انه من الافضل عدم التقارب عن طريقة الفم والانف لأن هذا يسهل انتقال العدوى الفيروسية من خلال التنفس واللعاب والرذاذ. ولهذا يجب التأكد دائماً من عدم الاصابة في حال كان احد الزوجين يعاني من اعراض تشير الى احتمال معاناته من وباء كورونا المستجد.



- وقبل هذا يجب اعلام شريك الحياة بحدوث تلك الاعراض وان كانت لا ترتبط بهذا المرض. فهذا يدعوه الى توخي الحذر ويدفعه الى اخذ الاجراءات الوقائية الضرورية التي يمكن ان تمنع التقاطه العدوى.

- في هذه الحالة يجب التوقف عن اقامة العلاقة والخضوع للحجر الصحي المنزلي حتى يحين موعد صدور نتائج الفحص الطبي الخاص بالفيروس في حال رأى الطبيب المعالج الحاجة الى اجرائه.



- اشارت الاعلامية الكويتية الدكتورة فوزية الدريع الى اهمية ممارسة العلاقة الحميمة من اجل القضاء على الفيروس والوقاية منه. واعتبرت ان هذا يعزز امتصاص الجسم للفيتامينات ويحفز عمل جهاز المناعة لدى الرجل والمرأة معاً.

- وطلبت السلطات الصينية من المواطنين الذي يرغبون في الزواج في هذه المرحلة تأجيل ذلك كي لا يسبب هذا زيادة في عدد المصابين بالمرض. وبهذا تم توقف تقديم خدمات تسجيل حفلات الزفاف وخدمات استشارات الزواج في مدينتي بكين وشانغهاي للغاية نفسها.

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ازواج مشاهير اصيبوا بالعدوى

اصيب بعض الازواج من المشاهير بعدوى فيروس كورونا وهو ما لفت انظار الكثير من المتابعين حول العالم.

- ابرزهم نجم هوليوود توم هانكس الذي اعلن اصابته وزوجته ريتا ويلسون.

- خضعت صوفي غريغوار زوجة رئيس وزراء كندا جوستان ترودو للفحوصات اللازمة واتت النتائج ايجابية. ولهذا اعلن الاخير التزامه بدوره بالحجر الصحي المنزلي.

- ظهر النجم العالمي ادريس ألبا برفقة زوجته في فيديو نشره على حسابه على تطبيق "إنستغرام" معلناً اصابته بالفيروس وخضوعه للحجر الصحي. وطمأن معجبيه الى انه يتمتع بصحة جيدة من دون ان يوضح اذا كانت زوجته مصابة بالوباء بفعل العلاقة الزوجية ام لا.