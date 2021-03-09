بيروت - نادين محمد - تتعدد اسباب ألم المبايض اثناء العلاقة الزوجية. وهي حالة تواجهها الكثير من النساء. ومن اجل التخلص منها من المفيد اللجوء الى خبرة الطبيبة الاختصاصية. فقد تحدد الحالة التي تؤدي الى حدوث هذا الوجع وبالتالي العلاج اللازم لها. وهذا يمنع تفاقم الحالة ويحول دون الحاجة الى التدخل الجراحي فيما بعد. وهذا اهم ما يجب معرفته عن اسباب الم المبايض اثناء العلاقة الزوجية.

اسباب الالم

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ترتبط اسباب ألم المبايض اثناء العلاقة الزوجية بعوامل مختلفة من المهم التعرف عليها من اجل علاج هذه المشكلة في اسرع وقت ممكن، علماً ان هذا يترافق احياناً مع بعض الاعراض مثل النزيف والافرازات والغثيلان وغيرها.

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تشعر الزوجة في بعض الاحيان بألم في اسفل البطن بعد الانتهاء من العلاقة الزوجية. وهو امر طبيعي وقد يزول غالباً في دقائق قليلة او في مدة قصيرة جداً بعد اللقاء الحميم. لكن في حال عدم حدوث هذا من الممكن ان يعود الالم الى مشكلة تحتاج الى العلاج مثل تكيس المبيض. وقد يستمر الوجع في هذه الحالة لمدة طويلة ومن الممكن ان يظهر مجدداً اثناء القيام بمختلف الاعمال اليومية مثل التبول وممارسة التمارين الرياضية واداء المهمات المنزلية العادية. وتعتبر هذه الحالة من الامراض الشائعة في اوساط النساء وهي تعود ببعض النتائج السلبية ومنها انها تمنع حدوث الحمل لأنها تحول دون حدوث الاباضة. وقد تسبب ايضاً عدم انتظام الدورة الشهرية وبعض الاعراض الاخرى مثل الغثيان والرغبة في التقيؤ والنفخة المزعجة وان تم تناول كمية قليلة جداً من الطعام.



2 ورم المبيض

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يمكن ان ترتبط هذه المشكلة ايضاً بظهور ورم في المبيضات. وقد يكون الورم في هذه الحالة حميداً او خبيثاً. ومن الممكن معرفة هذا من خلال الفحص الطبي المناسب. وقد تظهر بسبب ذلك بعض الاعراض ومنها ألم البطن والدخول المتكرر الى المرحاض وسوء الهضم ووجع المعدة. كما يمكن ان تدل على هذا حالات اخرى منها الامساك او الاسهال غير المبرر وفقدان الشهية والنقص او الزيادة في الوزن بشكل مفاجئ ومن دون اسباب واضحة ايضاً.

3 بطانة الرحم المهاجرة

وهذا يعني نمو بعض الانسجة المشابهة لتلك المكونة لبطانة الرحم في اماكن اخرى مثل المبيضين وقناة فالوب. وهذا ما يسبب الشعور بالألم وخصوصاً في اوقات الدورة الشهرية واثناء ممارسة العلاقة الزوجية الحميمة. كما يمكن ان ينعكس هذا سلباً على صحة الامعاء. ون المهم في هذه الحالة استشارة الطبيبة في اقرب وقت ممكن للحصول على الحل المناسب.



تأثير الم المبايض على العلاقة الزوجية

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يمكن الم المبايض اثناء العلاقة الزوجية ان يؤثر عليها. ففي هذه الحالة تشعر الزوجة بالوجع الذي يسبب التشنج ويمنع بالتالي اتمام العملية بالطريقة الصحيحة او يؤدي الى عسر الجماع. وفي هذه الحالة من المهم الحرص على استشارة الطبيبة التي يمكنها تحديد السبب الاساسي لهذه المشكلة. وهو امر ممكن في معظم الحالات. الا ان هذا قد يتطلب التدخل الجراحي وخصوصاً في حال المعاناة من الورم في المبيضات. فهذا يساعد على التمييز بين الاورام الحميدة وتلك الخبيثة. وفي حال وجود اورام سرطانية يصبح العلاج الكيميائي ضرورة. ولهذا من المهم عدم اهمال الم المبايض اثناء العلاقة الزوجية والحرص على معرفة الاسباب المختلفة التي تؤدي اليه من اجل اعادة الحيوية الى الحياة الحميمة من جهة والحفاظ على الصحة من جهة اخرى.







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