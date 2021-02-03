بيروت - نادين محمد - تنتشر حالياً طرق علاج البرود الجنسي وتراجع الرغبة الحميمة عند المرأة. وهو ما يمكن ان ينتج عن عوامل جسدية، هرمونية او نفسية. كما يمكن ان يسبب ظهور بعض الاعراض التي يتعين على الزوجة معرفتها من اجل التمكن من ايجاد الحلول المناسب. وهو ما يمكنها فعله بنفسها في المزل او من خلال الاستعانة بخبرة الطبيب الاختصاصي. وهذا ابرز ما يجب معرفته عن افضل طرق علاج البرود عند المرأة.

الاسباب

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قبل معرفة افضل طرق علاج البرود عند المرأة من المهم الاطلاع على ابرز الاسباب التي يمكن ان تؤدي الى حدوث هذه المشكلة. فهذا يساعد على ايجاد الحل المناسب والمثالي لها في مدة قصيرة.

- قد تنتج عن الولادة او عن اعراض انقطاع الدورة الشهرية او عن امراض مزمنة وخطرة منها السرطان والسكري او تلك المرتبطة بالقلب والاوعية الدموية.

- يمكن ان يتعلق تراجع الرغبة بمشاكل صحية اخرى منها الفشل الكلوي او مشاكل المثانة وما يرافقها من اعراض وتداعيات.

- يعود هذا في بعض الاحيان الى تناول بعض انواع الادوية مثل تلك المضادة للاكتئاب او التي تستخدم للحد من ارتفاع مستوى ضغط الدم او مضادات الهيستامين.

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- من الممكن ان ينتج الضعف وتراجع الرغبة بالعلاقة الحميمة لدى المرأة ايضاً عن انخفاض مستوى هرمون الاستروجين وخصوصاً مع انقطاع الدورة الشهرية.

- سماكة بطانة المهبل. وهو ما يسبب الالم اثناء العلاقة وبالتالي تراجع الرغبة مع مرور الوقت.

- الشعور الدائم بالقلق والتوتر لأسباب مختلفة فضلاً عن الخلافات المستمرة مع شريك الحياة. وهو ما يمكن علاجه عن طريق الحوار والتفاهم والبحث عن ارضية مشتركة.



العلاج

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بعد معرفة العوامل التي يمكن ان تسبب هذه المشكلة لا بد من البحث عن افضل علاج للبرود الحميم عند المرأة. وفي هذه الحالة من الممكن الاعتماد على الطرق الطبية وتلك غير الطبية.

الطرق غير الطبية

- يجب التحدث الى الزوج بشأن المشكلة فقد يتفهم الامر ويقوم بتقديم المساعدة اثناء اتمام العملية الحميمة. ولا شك في أن الحوار هو من افضل الطرق التي يمكن اعتمادها من اجل التوصل الى حلول للمشاكل الزوجية المختلفة.

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- من المهم التخلي عن بعض العادات الحياتية والغذائية السيئة واعتماد اخرى سليمة. ومن المفيد في هذه الحالة مثلاً التوقف عن التدخين وعن تناول الاطعمة الغنية بالسكر والدهون الضارة والبدء بممارسة التمارين الرياضية التي تساعد على تحسين المزاج وخفض مستوى التوتر. ويمكن اختيار القيام بتمارين الاسترخاء التي تساعد على تنظيم عملية التنفس وعلى تحسين الطاقة الحميمة.

- الاستعانة باختصاصية العلاقات الزوجية التي يمكن ان ترشد الى نصائح مفيدة جداً.

- تفضل الكثيرات اللجوء الى العلاج بالإبر. فهذا يمكن ان يعود بالفائدة الا ان اثبات النتائج ما زال يحتاح الى الدراسات.



العلاجات الطبية

الى جانب اتباع بعض النصائح التي يمكن ان تساهم في زيادة الرغبة لدى المرأة اثناء العلاقة الزوجية من المفيد ايضاً الاعتماد على الاستشارة الطبية حيث يمكن الطبيبة ان تصف تناول بعض انواع الأدوية. وأبرزها الاستروجين ويتم الاستفادة منه من خلال وضع قرص او دهن مرهم في المهبل. فهذا يعمل على تحسين نسيجه ومرونته. كما انه يساهم في تحفيز تدفق الدم الى المنطقة الحميمة. ومن الضروري دائماً الحرص على استشارة الطبيبة الاختصاصية وتقديم كل المعطيات اللازمة بصراحة ووضوح من اجل الوصول الى حل فعال وافضل طرق علاج البرود عند المرأة اياً تكن اسبابه.

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