 اسباب رائحة المهبل بدون افرازات وطرق العلاج 

بيروت - نادين محمد - تريد الكثيرات معرفة اسباب رائحة المهبلمن دون افرازات والطرق التي تساعد على علاج هذه المشكلة. فهي تحدث لدى عدد كبير من النساء ما يمكن ان يسبب الاحراج في الوسط الاجتماعي والمهني. لكن الخبر السار هو ان معرفة العوامل يمكن ان يساعد على التخلص منها بطرق سهلة ولا تتطلب الكثير من الوقت والجهد. وهذا ابرز ما يجب معرفته اذاً عن اسباب رائحة المهبل من دون افرازات مهبلية.

الاسباب

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تعتبر معرفة اسباب رائحة المهبل من دون افرازات من ابرز الطرق التي يمكن ان تساعد على ايجاد الحلول والعلاجات المناسبة.

1 عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية بالطريقة الصحيحة. فمن الضروري تنظيف المهبل بطريقة منتظمة لكن من دون مبالغة ومن دون استخدام المنتجات المعطرة التي يمكن ان تحفز صدور الرائحة الكريهة عنه. والافضل لهذا السبب استشارة الطبيبة الاختصاصية او الصيدلانية.

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2 الالتهاب. ويقصد بهذا تحديداً ذلك الذي يصيب المهبل نتجية عدوى جرثومية او بسبب نمو البكتيريا الضارة. وهو ما يمكن ان ينتج في بعض الاحيان عن العلاقة الزوجية وعن عدم عناية الشريكين بنظافتهما الحميمة.

3 الطفيليات التي تصيب الجهاز الحميم والتي يمكن ان تسبب بعض الامراض وابرزها داء المشعرات. فهذا يؤدي الى صدور الرائحة الكريهة لكن مع افرازات كثيفة.

4 الخلل في توازن البيئة الحمضية القلوية في المهبل. وهو ما ينجم غالباً عن التهاب المهبل البكتيري. وهذا ما لا يؤدي الى ظهور اية اعراض باستثناء الرائحة الكريهة. ومن الضروري من اجل مع ذلك اجراء الفحوصات الطبية الدورية لتجنب حدوث هذا الخلل.

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5 الدورة الشهرية وما تؤدي اليه من تغييرات هرمونية تسبب تغييراً في الرائحة المهبلية. وهو يعتبر امراً طبيعياً ولا يستدعي الخوف او القلق.

6 العلاقة الحميمة قد تؤدي الى صدور الرائحة غير المحببة من المهبل. ويحدث هذا غالباً عند استخدام المزلقات مثل الزيوت. وفي هذه الحالة الافضل اللجوء الى الاستشارة الطبية.

7 تناول بعض انواع الطعام التي تؤدي الى صدور راوئح كريهة من الجسم عموماً والمهبل خصوصاً ومنها تلك التي تحتوي مثلاً على البصل والثوم النيئين. وهذا لا يعني الامتناع عن تناولهما لكن الافضل فعل هذا باعتدال.



طرق العلاج

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بعد معرفة اسباب رائحة المهبل من دون افرازات من المهم التعرف على ابرز الطرق التي تساعد على التخلص منها وعلى علاج المشكلة المؤدية اليها.

- من المهم تنظيف الجزء الخارجي من المنطقة الحساسة بطريقة منتظمة من خلال استخدام المنتجات الصحية غير المعطرة والماء. ويجب بعد هذا التجفيف بلطف.

- الاستحمام اثناء الدورة الشهرية من اجل التخلص من السوائل والاوساخ التي تفرزها منطقة المهبل في هذه المرحلة من الشهر.

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- عدم ارتداء الملابس الداخلية الضيقة والمصنوعة من النايلون. فهذا يمكن ان يؤدي الى زيادة مستوى رطوبة المنطقة الحساسة وبالتالي صدور الرائحة السيئة عنها. كذلك فإن احتكاك هذه الملابس بهذه المنطقة يمكن ان يلحق الضرر بها. كذلك من المهم جداً تبدليها بشكل منتظم وعدم ارتدائها لمدة طويلة.

- ومن اجل الحد من تأثير اسباب صدور رائحة المهبل من دون افرازات من المفيد استخدام الزيوت الطبيعية غير المعطرة من اجل العناية بها والافضل فعل هذا بناء على استشارة الطبيبة الاختصاصية. كذلك ينصح بتناول اللبن الزبادي الطبيعي الذي يحتوي على البكتيريا النافعة لأن هذا يحد من حدوث الالتهابات.

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