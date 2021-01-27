بيروت - نادين محمد - تظهر اسباب الشعور بالتبول اثناء العلاقة الحميمة. وهو ما يحدث لدى الكثير من النساء. وتعتقد بعضهن ان هذا يشكل مشكلة لا حل لها. الا انها ليست كذلك. فمن الممكن ان يرتبط هذا ببعض العوامل التي يمكن وضع حد لتأثيرها شرط الانتباه اليها. ولهذا من المهم معرفة كل المعلومات اللازمة والضرورية عن اسباب الشعور بالتبول اثناء العلاقة الزوجية ومدى الخطورة التاي تترتب على هذا وطرق العلاج المفيدة.

اسباب التبول اثناء العلاقة الزوجية

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تتعدد اسباب الشعور بالتبول اثناء العلاقة الزوجية. ويتعلق معظمها بمشاكل صحية قابلة للحل. واللافت ان هذا يحدث لدى عدد لا بأس به من النساء.

1 السلس البولي ويعني هذا عدم القدرة على التحكم بالمثانة وبالتالي بعملية البول. ولهذا يمكن ان يحدث التبول اثناء الجماع بسبب الضغط على منطقة المبولة.

2 التهاب المسالك البولية مع ما يرافق هذا من رغبة شديدة في التبول وخصوصاً في أوقات مثل العلاقة الزوجية.

3 بلوغ سن انقطاع الطمث او الدورة الشهرية. فهذا يؤثر على منطقة المثانة ويجعلها غير قادرة على ضبط البول وعلى التحكم بسيلانه.

4 الوزن الزائد وخصوصاً على مستوى البطن وهو ما يسبب احداث ضغط على منطقة المبولة ويزيد الرغبة في الدخول الى المرحاض بشكل متكرر. وقد يحدث هذا غالباً في اوقات ممارسة العلاقة الحميمة.



مخاطر التبول اثناء الجماع

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بعد معرفة اسباب الشعور بالتبول اثناء العلاقة الزوجية لا بد من الاجابة على التساؤل عن مدى الضرر الذي يمكن ان يلحقه هذا بالمنطقة الحساسة لدى الزوجة او الزوج وبصحة كل منهما العامة. وفي هذا الاطار اشارت ابحاث ودراسات حديثة الى ان هذا يسبب الاحراج والخجل والارتباك لدى الزوجة الا انه لا يؤدي الى الحاق اية مخاطر بصحتها او صحة الرجل. ومن الممكن معالجة هذه المشكلة عن طريق القيام ببعض الخطوات السهلة والالتزام بعدد من التعليمات الاساسية.

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- ممارسة تمارين كيجل التي تعمل على شدّ عضلات الحوض وعلى زيادة القدرة على التحكم بالمثانة ومنع حدوث عملية التبول في اي وقت وخصوصاً اثناء العلاقة الحميمة.

- يمكن اللجوء الى الاستشارة الطبية. وفي هذه الحالة قد يصف الطبيب تناول الادوية التي تعالج مشكلة سلس البول. ومن العلاجات تلك التي تحتوي على مضادات المسكاريني ومنبهات بيتا 3. لكن يجب التنبه الى عدم تناولها من دون استشارة طبية.

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- من الممكن ان يقرر الطبيب الاختصاصي اخضاع المريضة للجراحة التي يمكن ان تحد من حدوث التبول السريع وخصوصاً اثناء ممارسة الفعل الحميم.

- ينصح في هذه الحالة بتنظيم عملية تناول السوائل ويعني هذا عدم شرب كمية كبيرة منها في الساعة التي تسبق العملية الحميمة. فهذا يحد من الحاجة الى الذهاب الى المرحاض وان تعرضت المثانة لبعض الضغط خلال تلك العملية.



- من المهم جداً الانتباه ايضاً الى عدم تناول الاطعمة الحارة والمشروبات التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الكافيين لأن هذا يسبب تهيج المثانة وادرار البول في الوقت نفسه.

- من الضروري ايضاً ومن اجل استبعاد اسباب الشعور بالتبول اثناء العلاقة الزوجية الحرص على افراغ المبولة من السوائل قبل وقت قريب من بدء العلاقة الزوجية.

- اما النصيحة المهمة الاخرى ايضاً التي ينصح بالالتزام بها في هذه الحالة فهي التوقف عن اتباع بعض العادات الحياتية السيئة وعلى رأسها التدخين.

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