تخلّصي من رائحة الإفرازات البيضاء بوصفات الخلّ

بيروت - نادين محمد - تُعتبر الإفرازات المهبلية البيضاء ذات الرائحة الكريهة مشكلة شائعة ومحرجة للغاية جداً لدى معظم النساء، ويُمكن أن يرجع ذلك إلى عدة أسباب، مثل نمو البكتيريا، عدوى الخميرة، وسوء النظافة، والتغيُّرات الهرمونية، والأمراض المنقولة من جراء العلاقة الحميمة، وقد يكون هناك أعراض مثل إحمرار، حكة وحرقان وتهيج في منطقة المهبل.

ولا شكّ في أنّك اختبرت الكثير من الوصفات، الطبيعية وغير الطبيعية، من أجل التخلص من الإفرازات المهبلية البيضاء ذات الرائحة الكريهة، إلا أنّك لم تبلغي النتيجة التي تريدين، وفيما يأتي، تُقدم لك "الجميلة"، وصفتين طبيعيتين تحتوي إحداهما على خلّ التفاح والثانية على الخل الأبيض، طبقيهما في منزلك وقولي وداعاً لرائحة الإفرازات البيضاء.

الخلّ للتخلّص من رائحة الإفرازات البيضاء

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خلّ التفاح

يُساهم خلّ التفاح في القضاء على رائحة الإفرازات وأعراضها المزعجة، ويعيد بيئة المهبل الحمضية لديك إلى وضعها الطبيعي لإحتوائه على خصائص مضادة للبكتيريا ومطهرة ومزيلة للرائحة، وطريقته كالآتي:

أضيفي كوبين من خلّ التفاح الطبيعي إلى ماء إستحمامك الفاتر، وتمدّدي في حوض الاستحمام واسترخي لمدة 20 دقيقة تقريباً.

كرّري هذه العملية مرات عدّة أسبوعياً إلى أن تحصلي على النتيجة التي تريدين، أيّ على بيئة مهبلية صحية ومريحة.

وثمّة حيلة أخرى: إشربي أيضاً، كلّ صباح، ملعقة طعام من خلّ التفاح مخففة في كوب من الماء ولا شكّ في أنّك ستحصلين على النتيجة التي تريدين.



الخلّ الأبيض

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يُمكن للخلّ الأبيض القضاء على رائحة الإفرازات المهبلية المزعجة من خلال تفكيكها، وطريقته كالآتي:

أسكبي نصف كوب من الخلّ الأبيض ونصف كوب من الملح في ماء استحمامك.

استلقي في حوض الاستحمام لبضع دقائق.

إتبعي هذا العلاج مرات عدة أسبوعياً لأنّ هذا يساعدك على أن تتخلصي من الإفرازات البيضاء ورائحتها الكريهة بسرعة وفعالية. فهل أنت مستعدة للتطبيق؟ إذاً، لا تترددي، فالنتيجة مضمونة!

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