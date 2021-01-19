إفرازات مهبلية تعزز العلاقة الحميمة

بيروت - نادين محمد - تلاحظ غالبية السيدات إفرازات مهبلية، تزيد في الفترة المصاحبة للتبويض، ولحظات الاثارة الجنسية، وعند التوتر العاطفي، أو عند اتباع موانع الحمل، وأيضاً بعد الرياضة، وعادةً ما تبدو صافية أو شفافة، مخاطية - مائية القوام، ولا رائحة لها، وتُعتبر أمر طبيعي يحدث للحفاظ على رطوبة ونظافة المهبل.

ولا بدّ من الإشارة إلى أنَّ إفرازات العلاقة الحميمة تُعتبر ضرورية في ما يتعلّق بالحفاظ على توازن بيئة المهبل، إذ أنَّ هذه البيئة تميل عادة إلى أن تصبح حمضية، ما قد ينعكس سلباً على عملية الإنجاب، كما ويُساعد هذا السائل على زيادة الرغبة وعلى جعل العلاقة الحميمة أكثر سهولة من خلال الحدّ من شعورك بالألم.

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أهم أسباب كثرة الإفرازات المهبلية الشفافة

تزداد الإفرازات المهبلية لدى المرأة عندما تكون في قمة الإثارة في العلاقة الحميمة، ويُعرف بالتزييت المهبلي وهي ردّ فعل فيزيائي قد ينجم عن الرغبة الحميمة.

تزداد كمية الإفرازات المهبلية خلال فترة الإباضة، وهي المرحلة التي تخرج فيها البويضة من المبيض، و تحدث مرحلة الإباضة في الأيام ما بين 11 _ 21 من الدورة الشهرية، بينما يميل لون الإفرازات إلى الأبيض وتصبح أكثر كثافة قبل مرحلة الحيض بعدة أيام قليلة.

يُعتبر الحمل سبب من أسباب كثرة الإفرازات المهبلية الشفافة، بسبب إرتفاع نسبة الهرمونات بشكل كبير في الجسم، ومع تقدم الحمل وزيادة ضغط الجنين على عنق الرحم تزداد الإفرازات المهبلية.

ممارسة الرياضة.

العوامل المؤثرة على الإفرازات المهبلية

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ربمّا تتساءلين بشأن العوامل التي يمكنها أن تؤثر سلباً أو إيجاباً على عملية التزييت المهبلي، وإعلمي إذاً أنّ ذلك يختلف من امرأة إلى أخرى، فقد يتراجع مستوى هذه الإفرازات بسبب تناول بعض الأدوية التي تؤدي إلى جفاف الجسم عموماً، فضلاً عن اعتماد طرق تنظيف مهبلية غير مناسبة وحدوث التهابات في البول... كذلك من الضروري الإشارة إلى أن التوتر النفسي الذي قد تشهدينه قبل الجماع وخلاله يؤثر سلباً على عملية التزييت المهبلي، ولا سيما في حال كنت تشعرين بالخوف من حدوث الألم.

طريقة تعزيز نسبة الإفرازات المهبلية عند الجماع

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إليك، طرق زيادة نسبة الإفرازات المهبلية في أوقات الجماع، ومنها:

تجنبي المبالغة في عملية التنظيف المهبلي، فهذا قد يؤدي إلى حدوث الجفاف، لذا، من الأفضل أن تستخدمي لهذه الغاية منتجاً خاصاً لا يخلّ بتوازن البيئة المهبلية.

قومي بالعلاقة الحميمة بشكل منتظم، فهذا يُعزّز عملية التزييت المهبلي.

إختاري كريماً مطرياً ومرطباً، ويحتوي في تركيبته الأساسية على حمض الهياليورونيك ويتميز بمفعول يدوم على امتداد زمن العلاقة الحميمة.

تناولي متممات غذائية بتركيبة مستخلصة من النباتات والأحماض الدهنية.

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