النزيف بعد الجماع أثناء الحمل.. هل هو طبيعي؟

بيروت - نادين محمد - أي نزيف ، خفيف أو غزير ، بعد 20 أسبوعًا من الحمل غير طبيعي. يجب عليكِ مراجعة الطبيب على الفور. لكن لا داعي للذعر لأن النزيف ليس كل شيء خطير. ولكن يجب عليكِ الابتعاد عن ممارسة العلاقة الحميمة لمنع حدوث المزيد من المضاعفات وطلب نصيحة طبيبك بشأن متى يمكنك استئناف ممارسة العلاقة الحميمة.

ما الذي يسبب النزيف بعد الجماع أثناء الحمل؟

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عنق الرحم الرقيق والحساس يسبب النزيف بعد الجماع أثناء الحمل. يمكن أن يكون عنق الرحم حساسًا بسبب:

1- زيادة تدفق الدم: يزداد معدل تدفق الدم إلى المهبل وعنق الرحم بعد فترة وجيزة من الحمل. أثناء ممارسة الجنس يحدث ضغط إضافي على منطقة عنق الرحم مما يؤدي إلى نزيف طفيف.

2- زيادة الشعيرات الدموية: تتشكل عدة شعيرات دموية (أوعية دموية صغيرة) أثناء الحمل لضخ الأوكسجين للأم والجنين. تزداد العديد من هذه الشعيرات الدموية في المهبل وعنق الرحم خلال الحمل، ولأنها حساسة جدًا قد تتمزق بسهولة أثناء الجماع.

3- الاورام الحميدة في عنق الرحم: الاورام الحميدة هي نمو غير ضار في عنق الرحم وتحدث بسبب ارتفاع مستويات هرمون الاستروجين. تحتوي الأورام الحميدة على أوعية دموية صغيرة وهشة، وأي ضغط على المنطقة أثناء الجماع يمكن أن يتسبب في حدوث نزيف.

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هل النزيف بعد الجماع يعني الإجهاض؟

الإجهاض الناجم عن الجماع نادر الحدوث لأن الجنين مؤمن في الكيس الأمنيوسي المليء بالسوائل. يعمل هذا على حماية الطفل ضد الصدمات من أي ضرر جسدي.

ومع ذلك، إذا كنت قد تعرضت للإجهاض في وقت سابق أو ضعف جدران عنق الرحم، فسوف ينصحك الطبيب بالامتناع عن ممارسة الجماع كإجراء أمان.

متى يجب تجنب ممارسة العلاقة أثناء الحمل؟

يصبح الجماع محظورًا في ظل ظروف معينة مثل:

المشيمة المنفصلة: في هذه الحالة، تكون المشيمة منخفضة في الرحم وتغطي عنق الرحم كليًا أو جزئيًا. لذلك ، فإن فرص الإجهاض عالية خاصة مع الجماع.

ضعف عنق الرحم: وهي حالة يبدأ فيها عنق الرحم بالانفتاح قبل الأوان ، ويزيد من خطر الإجهاض أو الولادة المبكرة.

حالات الحمل بتوأم: هناك فرص عالية للإجهاض بسبب الجماع في حالة الحمل بتوأم.

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