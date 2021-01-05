طرق طبيعية لزيادة الخصوبة عند النساء 

بيروت - نادين محمد - البروجسترون هو هرمون أنثوي يتحكم في الدورة الشهرية والخصوبة. يلعب دورًا حيويًا في فرص الحمل والحفاظ عليه أيضًا. في حالة حدوث الحمل فإن الهرمون ينشط أكثر ويساعد في تطوير الأوعية الدموية في البطانة لتزويد الجنين بالعناصر الغذائية. إذا لم تحملي ، ينخفض مستوى هرمون البروجسترون مرة أخرى.

تنخفض مستويات هرمون البروجسترون في الجسم عندما تكون هناك زيادة في مستويات هرمون الاستروجين، وهو الهرمون الأنثوي الأساسي الذي يطور الخصائص الجنسية للإناث ، وينظم البروجسترون ، ويحمي الحمل.

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كيفية زيادة هرمون البروجسترون بشكل طبيعي لزيادة الخصوبة؟

بدلاً من تناول الأدوية يمكنكِ تجربة بعض العلاجات الطبيعية لزيادة مستويات البروجسترون:

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1- تجنبي الإفراط في ممارسة الرياضة:

إذا كنتِ تنغمسين في التدريبات الشاقة لفترات طويلة ، فسوف يفرز جسمك هرمون الكورتيزول أو هرمون التوتر أكثر من هرمون البروجسترون. لذلك ، من الأفضل الالتزام بروتين تمارين معتدل ، من الناحية المثالية أربعة أيام في الأسبوع ولمدة 30 إلى 60 دقيقة يوميًا.

2- الحفاظ على وزن صحي:

تؤدي زيادة الوزن إلى خلل في الهرمونات. يزيد من مستويات هرمون الاستروجين ويقلل من مستويات البروجسترون. لذا حاولي الحفاظ على وزنكِ إذا كنتِ تخططين للحمل.



3- الحد من التوتر:

الإجهاد النفسي يجعل الجسم يفرز الكورتيزول أو هرمون التوتر. كما ذكرنا سابقًا ، يؤدي هذا إلى انخفاض كمية البروجسترون في الجسم. لذا حاولي الحد مع الإجهاد بالطريقة الصحيحة للحفاظ على توان الهرمونات.

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4- النظام الغذائي:

بعض الأطعمة لا تحتوي على هرمون البروجسترون، لكنها يمكن أن تساعد في تنظيم مستويات الهرمون. وتشمل هذه:

أ. الزنك: يلعب دورًا حيويًا في دورة التكاثر ، مما يدفع المبايض لإفراز هرمون البروجسترون. بعض الأطعمة الغنية بالزنك هي الحمص واليقطين واللحوم الحمراء واللوز.



ب. أوميغا 3: الأطعمة التي تحتوي على أحماض أوميغا 3 توازن مستويات الهرمون. الأطعمة التي تعزز مستويات البروجسترون هي البيض والجوز وبذور الكتان والحليب والأسماك مثل التونة والماكريل والسلمون.

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ج. الفيتامينات: أظهرت الأطعمة الغنية بفيتامين ب6 و ج و هـ زيادة في مستويات البروجسترون تشمل الأطعمة الغنية بهذه العناصر الغذائية الدجاج والبيض وفول الصويا ودقيق الشوفان والأرز البني والبروكلي والبطاطا وجنين القمح والزيوت النباتية مثل زيت الزيتون وزيوت الصويا.

د. الألياف: استهلاك الألياف مفيد للدورة التناسلية، حيث يساعد على تحسين مستويات البروجسترون. تعتبر بذور الكتان والكينوا من المصادر الغنية بالألياف.

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