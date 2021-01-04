وصفات طبيعية بالفاكهة للتخلص من الإفرازات المهبلية

الإفرازات المهبلية مشكلة شائعة قد تصدر عنها روائح كريهة تجعلها مصدراً للشعور بالانزعاج والإحراج. في الحقيقة يمكن التخلص من تلك الإفرازات بطريقة سهلة وطبيعية للغاية، حيث يكفي تحضير بعض الوصفات الطبيعية التي تحتوي على الفواكه.

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الإفرازات البيضاء الشفافة: وصفة الموز

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للحد من ظهور هذه الإفرازات يمكن تناول الموز يومياً. كما ينصح بتطبيق هذه الوصفة:

إقطعي قشرة من الموز وطبقيها في المساء على المنطقة الحميمة واحرصي على تثبيتها.

في اليوم التالي اغسلي المنطقة بلطف بالماء الصافي.

كرري هذه الوصفة يومياً لأسبوعين.

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الإفرازات البيضاء التي تحتوي على التكتلات: وصفة التين

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تسبب هذه الإفرازات الحكاك وتنتج عن حدوث عدوى فطرية. وتصدر عنها غالباً رائحة كريهة. وللتخلص منها ننصحك بتطبيق هذه الوصفة:

إنقعي قطعة من التين المجفف في كوب يحتوي على الماء لمدة ليلة كاملة.

إشربي الماء في الصباح على معدة فارغة.

كذلك يمكنك طحن بضع حبات من التين المجفف ومزجها بالماء وغسل المنطقة الحميمة بالمزيج يومياً.

يمكن التين أن يساعد على تخليص تلك المنطقة من السموم والبقايا الضارة.

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الإفرازات الخضراء أو الصفراء: وصفة التوت البري

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تنتج هذه الإفرازات عن حدوث التهابات قد تسبب الشعور بالألم والحريق. لكن يمكن التخلص منها من خلال تحضير وصفة التوت البري.

-إشربي عصير التوت البري من مرتين إلى 3 مرات يومياً. فهو يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة والفطريات والالتهابات.

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الإفرازات الرمادية: وصفة الرمان

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تصدر عن هذه الإفرازات رائحة قوية. وهي تنتج عن حدوث عدوى بكتيرية أو عن خلل في التوازن البكتيري في المنطقة الحميمة. وعادة ما تظهر لدى الفتيات والنساء اللواتي تتراوح أعمارهنّ بين 15 و44 عاماً.

وللتخلص منها يجب تطبيق وصفة الرمان بهذه الطريقة:

استخرجي عصير بضع حبات من الرمان واشربيه يومياً لمدة شهر.

أو جففي أوراق رمان واطحنيها واخلطيها مع الفلفل الأسود والماء.

إشربي القليل من المزيج مرتين يومياً لمدة عدة أسابيع.

كذلك يمكنك طحن قشرة رمان مجففة مع الماء وشرب المزيج يومياً.

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