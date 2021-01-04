10 حيل لتعزيز خصوبتك بدون أدوية

أطعمة عديدة تساعد على تعزيز هرمون البروجسترون الذي ينتجه الجسم بشكل طبيعي للخصوبة والحمل، ويمكن بتلك الحيل إنتاجه بشكل طبيعي بدون أدوية لتقليل مخاطر الولادة المبكرة والإجهاض وتنظيم الدورة الشهرية.

إليك قائمة الأطعمة المعززة لهرمون البروجسترون

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1. الموز

تساعد الأطعمة الغنية بفيتامين B6 في إنتاج هرمون البروجسترون والحفاظ على توازن مستويات الهرمونات. يعتبر الموز مصدرًا جيدًا لفيتامين B6 وقد يساعد في زيادة مستويات هرمون البروجسترون . يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل أعراض الدورة الشهرية مثل القلق وتقلب المزاج.

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2. الفوصوليا

الفاصوليا مليئة بالعناصر الغذائية مثل الزنك والمغنيسيوم وفيتامين ب 6. هي تساعد في الحفاظ على مستويات البروجسترون من خلال تعزيز تكسير مشتقات هرمون الأستروجين لتقليل مستوياته. يؤدي خفض هرمون الأستروجين تلقائيًا إلى زيادة مستويات هرمون البروجسترون. هذا يساعد في مكافحة التوتر وتهدئة الشخص.

3. بذور الكتان

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قد تساعد بعض الأطعمة في تقليل مستويات هرمون الأستروجين بحيث يمكن أن ترتفع مستويات البروجسترون. على الرغم من أن الجسد الأنثوي يحتاج إلى الهرمونين بشكل متساوٍ ، إلا أنه في بعض الحالات ، يمكن أن يؤدي الأستروجين الزائد إلى زيادة الوزن وقد يزيد من مستويات الأنسولين نتيجة لهيمنة هرمون الأستروجين. بذور الكتان هي مصدر غني للقشور ويمكن أن تساعد في ربط هرمون الأستروجين الزائد. هذا يمكن أن يزيد من إنتاج هرمون البروجسترون في الجسم.

4. المأكولات البحرية

الأحماض الدهنية أوميغا 3 وأوميغا 6 ضرورية جدًا لإنتاج البروجسترون والحفاظ على توازن مستويات الهرمونات. المأكولات البحرية مثل الماكريل والسلمون والتونة غنية بهذه العناصر الغذائية، وتساعد على زيادة مستويات البروجسترون بشكل طبيعي مثل الجمبري.

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5. الملفوف

تحتوي الخضروات الصليبية على مركبات شبيهة بالأستروجين كذلك الجنسيتين يساعد في تحفيز إنتاج هرمون البروجسترون في المبايض إلى جانب منع نمو الخلايا السرطانية، وتحسين الوظائف الجنسية والمساعدة في النمو الإنجابي الصحي.

6. الصنوبر

تشير إحدى الدراسات إلى أن المرضى الذين يستهلكون المزيد من المكسرات مثل الصنوبر معرضون لخطر منخفض للإصابة بسرطان الثدي المرتبط بخلل التوازن بين هرمون الأستروجين والبروجسترون ، مقارنة بأولئك الذين يتناولون كميات أقل. قد يساهم البوليفينول الموجود في حبوب الصنوبر في زيادة مستويات البروجسترون وتقليل مخاطر الإصابة بأنواع السرطان المرتبطة به.

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7 الدواجن

الدواجن مثل الدجاج غنية بفيتامين B6 وحمض أميني أساسي يسمى L-Arginine. في خصوبة الإناث، يلعب أكسيد النيتريك دورًا مهمًا في الانغراس وإنتاج أوعية دموية جديدة وعمل الجهاز التناسلي الأنثوي بشكل عام. يساعد الأرجينين في إنتاج أكسيد النيتريك للقيام بالوظائف الأساسية للخصوبة والتناسل، بما في ذلك إنتاج البروجسترون في الجسم.

8. بذور اليقطين

يعتبر فيتامين سي والأرجينين والزنك والمغنيسيوم وفيتامين هـ من العناصر الغذائية الأساسية لإنتاج البروجسترون. بذور اليقطين غنية بجميع العناصر الغذائية التي تساعد في موازنة المستويات الهرمونية والوقاية من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

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9. القمح

البروجسترون ضروري للوقاية من عدم انتظام الدورة الشهرية وأعراض الدورة الشهرية. القمح غني بالزنك والسيلينيوم والكالسيوم والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة مثل بيتا كاروتين وفيتامين ب 6 وحمض الفوليك. يساهمان معًا في زيادة إنتاج هرمون البروجسترون الذي قد يساعد في تقليل مشاكل الدورة الشهرية وأعراض الدورة الشهرية مثل تقلبات المزاج.

10. الفاصوليا السوداء

تحتوي الفاصوليا السوداء على كمية عالية من الزنك وهو أمر مهم لإنتاج البروجسترون. يساعد استهلاك الفاصوليا السوداء على تحفيز هرمون اللوتين المسؤول عن تحفيز الإباضة.

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