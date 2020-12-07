طريقة علاج خروج الهواء من المهبل بالاعشاب 

يعتبر علاج خروج الهواء من المهبل امراً ضرورياً لأنه يساعد على التخلص من الاحراج الذي قد ينتج عن ذلك. ومن الممكن فعل هذا عن طريق استخدام بعض المكونات الطبيعية وخصوصاً الاعشاب وبعض الخلاصات النباتية اضافة الى خطوات يمكن تطبيقها بسهولة في المنزل. لكن قبل هذا من المفيد معرفة الاسباب التي تؤدي الى ذلك. وهكذا يصبح من السهل علاج خروج الهواء من المهبل بالاعشاب وبعلاجات طبيعية اخرى.

اسباب خروج الهواء من المهبل

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يعاني عدد لا بأس به من النساء من خروج الهواء من المهبل. وهو ما قد ينتج عن اسباب وعوامل مختلفة هذه ابرزها.

- ممارسة العلاقة الحميمة التي تسبب في بعض الاحيان دخول الهواء الى منطقة المهبل قبل ان يخرج منها ثانية. وهو ما يسبب الاحراج لدى الكثيرات.

- ضعف عضلات منطقة الحوض ما يمنع انقباضها ويسمح بدخول الهواء عبرها وخصوصاً خلال العلاقة الزوجية الحميمة.

- ولادة الاطفال وفي هذه الحالة يتحول الهواء الى غازات.

- المعاناة من بعض المشاكل الصحية ومنها سلسل البول او عدم القدرة على التحكم بالمثانة. وفي هذه الحالة يساهم الدخول المتكرر الى المرحاض في مرور الهواء عبر قناة الرحم. كما يمكن ان يؤدي الى هذه المشكلة ما يسمى الناسور المهبلي اي وجود قناة بين المهبل والامعاء وهو ما يسهل انتقال الغازات ووصولها مباشرة الى المنطقة الحميمة.

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العلاج



من اجل علاج مشكلة خروج الهواء من المهبل من المهم اولاً استشارة الطبيبة الاختصاصية التي تقدم الحلول المناسبة. كما من المفيد الاعتماد على الخصائص التي تتوفر في بعض النباتات والاعشاب.

خلطة زيت السمسم والدقيق

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المقادير



كوب من الدقيق

كمية كافية من زيت السمسم

الطريقة



1 يخلط الدقيق مع زيت السمسم جيداً حتى يتم الحصول على مزيج متجانس تماماً ومن دون اي تكتلات.

2 يوضع المزيج على المنطقة الممتدة من اسفل السرة الى اعلى المهبل.

3 يوضع على المهبل كيس بلاستيكي نظيف.

4 توضع على الكيس قطعة من القماش وتترك لمدة لا تقل عن 3 ساعات.

5 بعد مرور هذه المدة تنزع قطعة البلاستيك والقماش وتغسل المنطقة الحميمة بالماء الفاتر. كذلك من الممكن استخدام خلاصات الزنجبيل واليانسون والقرفة.

الزنجبيل

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يساعد على تهدئة العضلات وعلى التخلص من هواء الرحم. ولهذا يجب تحضير شاي الزنجبيل عن طريق نقع كمية من بودرته في كوب من الماء المغلي ثم تصفية الماء وشرب كوب منه يومياً.

اليانسون

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يساعد على استرخاء العضلات. وللاستفادة منه يجب غلي كمية منه مع كمية مناسبة من الماء ثم تصفية المشروب وتناول كوب منه يومياً.

القرفة

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تمنع تكون الهواء في الرحم. ولتحضير الخلاصة تضاف ملعقة من مسحوقها إلى كوب من الماء المغلي ويتم شرب الماء يومياً.

طرق اخرى

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الى جانب علاج خروج الهواء من المهبل بالاعشاب، يمكن ايضاً الاعتماد على بعض الخطوات اليومية المفيدة.

1 يجب الحرص على ممارسة التمارين الرياضية التي تساعد على شد عضلات منطقة المهبل ومنها تمرين القرفصاء. فهذا يساعد على اخراج الهواء من المنطقة الحميمة نهائياً.

2 من المهم ايضاً ممارسة تمرين التنفس بعمق وخصوصاً في حال كان الهواء يتجمع في الرحم نتيجة الشعور الدائم بالقلق والتوتر.

3 عدم استخدام بعض منتجات العناية بالصحة الحميمة وخصوصاً السدادات القطنية التي تستعمل في اوقات الدورة الشهرية. فعند وضعها في المهبل من الممكن ان يدخل معها الهواء الى داخله ويتسرب الى الرحم قبل ان يبدأ بالخروج لاحقاً.

4 من المفيد جداً تنظيف منطقة المهبل بالماء الفاتر وعدم المبالغة في استخدام الغسول المهبلي. لكن في المقابل من المهم اللجوء اليه مباشرة بعد انتهاء الدورة الشهرية. وهكذا يمكن علاج خروج الهواء من المهبل بالاعشاب اضافة الى خطوات منزلية عملية بسيطة وسهلة جداً.



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