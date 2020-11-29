اكتشفي فوائد ملح إبسوم في علاج الإفرازات المهبلية 

تعد عدوى الخميرة شائعة للغاية بين النساء، لكنها حالة مزعجة يمكن أن تجعلكِ تشعرين بالضيق. إذا كنت تعانين من حكة وحرقان في أعضائكِ التناسلية، مصحوبة بإفرازات كريهة الرائحة، فربما تكوني قد أصبتِ بعدوى الخميرة. لا داعِ للقلقل فهي حالة متعارف عليها ويمكن السيطرة عليها حتى بدون أدوية.

كشفت الدراسات أن عدوى الخميرة تصيب ما يصل إلى 7 من كل 10 نساء. في حين أن الحالة تؤثر في الغالب على النساء، يمكن أن يتأثر الرجال بها أيضًا حيث يمكن أن تنتقل العدوى عن طريق الاتصال الجنسي.



تحدث عدوى الخميرة بسبب نوع من الفطريات يسمى المبيضات. تحتوي هذه الفطريات على حوالي 20 سلالة مختلفة تسبب التهابات في أجزاء مختلفة من الجسم. المبيضات البيضاء هي السلالة الأكثر شيوعًا المسؤولة عن عدوى الخميرة، وخاصة عدوى الخميرة المهبلية .

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العلاجات الأكثر شيوعًا لعدوى الخميرة هي الكريمات المضادة للفطريات المتوفرة في معظم الصيدليات. لكن في بعض الأحيان لا يأتي العلاج بنتيجة مرضية، في هذه الحالة يمكن تجربة عض الوصفات الطبيعية، ومن أفضلها حمام ملح إبسوم.



حمام ملح إبسوم لعلاج عدوى الخميرة

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ملح إبسوم هو أساسًا كبريتات المغنيسيوم. هذا الملح الكيميائي قادر على قتل الفطريات المسببة لعدوى الخميرة المهبلية.

المكونات:

2 كوب ملح ابسوم

حوض الاستحمام (مملوء بالماء الدافئ)

الطريقة:

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أضف الملح إلى الماء الدافئ في الحوض وانتظري حتى يذوب

ابقي في هذا الماء لمدة 10 إلى 15 دقيقة.

كرر هذا 3 مرات في الأسبوع.

لا يساعد ملح إبسوم في علاج عدوى الخميرة فحسب، بينما يساعدكِ هذا الحمام على الاسترخاء والتخلص من التوتر و القلق. كما يستخدم هذا الملح في تقشير الجلد و التخلص من الحلايا الميتة، لكن ننصحكِ بضرورة شطف الجسم جيداً بعد هذا الحمام مع تطبيق كريم مرطب جيد.

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