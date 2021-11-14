بيروت - نادين محمد -

تتحدث بعض الزوجات عن الدوخة بعد العلاقة الزوجية. وهو ما يؤدي الى حدوث عدد من الاعراض المزعجة لديهن. ومن اجل علاج هذه المشكلة لا بد اولاً من معرفة الاسباب التي يمكن ان تؤدي الى حدوثها وهي مختلفة. وقد يحتاج بعضها الى العلاج كما يمكن تفادي بعضها الآخر من خلال اعتماد عدد من الاجراءات البسيطة. وهذا ابرز ما يجب معرفته عن سبب الدوخة بعد العلاقة وكيفية منعها.

ابرز اسباب الدوخة بعد العلاقة



من المهم معرفة سبب الدوخة بعد العلاقة لأن هذا يساعد على علاج المشكلة وعلى وضع حد نهائي لها.



1- انخفاض ضغط الدم



وهو من ابرز الاسباب التي يمكن ان تسبب الشعور بالدوار بعد العلاقة. ومن الممكن ان يحدث ذلك بسبب الاجهاد والتعب. ولا يستمر هذا الوضع عادة لمدة طويلة. لكن يجب زيارة الطبيب في حال تكرار ذلك او اذا ظهرت اعراض منها عدم الوضوح في الرؤية والاحساس بالغثيان والصداع فضلاً عن عدم القدرة على التركيز.



2- تراجع مستوى السكر في الدم



وتطلق على هذه الحالة تسمية نقص السكر في الدم غير السكري. وهي يمكن ان تنتج عن اسباب ابرزها عدم تناول الطعام لساعات طويلة فضلاً عن بذل الجهد الجسدي. ومن المهم ايضاً استشارة الطبيبة الاختصاصية في حال كانت الاعراض شديدة او اذا استمرت بعد تناول الطعام والخلود الى الراحة.

3- القلق الشديد



من الممكن ان يؤدي في حال الشعور به اثناء العلاقة الى الشعور بالدوار او الدوخة. كما يمكن ان يترافق هذا مع زيادة عدد ضربات القلب وتراجع القدرة على التنفس بشكل صحيح. وغالباً ما يحدث هذا لدى النساء المتزوجات حديثاً او بعد الولادة او في حال حدوث خلافات زوجية او عند الخوف من الشعور بالالم. وقد يترافق هذا مع اعراض منها الهلع وفرط التعرق وتشنج العضلات وعدم انتظام دقات القلب. واذا استمرت الحالة لمدة طويلة من الضروري استشارة الاختصاصيين.

4- تسارع الانفاس وقصرها



وهو ما يسمى فرط التنفس. وهي حالة غير شائعة وتسبب خللاً في التوازن بين ثاني اكسيد الكربون والاوكسيجين. وقد تؤدي لدى بعض الاشخاص الى حدوث الاغماء.

5 - اعراض نهاية العلاقة



وهي مشكلة نادرة الحدوث ايضاً وتظهر لدى بعض الاشخاص في نهاية العلاقة. ويمكن ان يترافق الدوار مع الصداع والالم في الجزء الخلفي من الرأس وعلى الجانبين. وقد يكون السبب زيادة عدد ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم.



6- امراض القلب



من المهم في حال المعاناة من احد امراض القلب الحرص على المراجعة الطبية في حال مواجهة مشكلة الدوار بعد العلاقة. ومن الضروري فعل هذا اذا ترافق هذا مع بعض الاعراض مثل ضيق التنفس، ورم الساقين او الكاحلين او القدمين، التغير في الرؤية، الشعور بألم في منطقة الصدر وبالتعب الشديد.



نصائح لمنع الدوخة بعد العلاقة



بعد التعرف على ما يمكن ان يكون سبب الدوخة بعد العلاقة، من المهم معرفة ابرز الطرق التي يمكن ان تساعد على الحد من حدوث هذه المشكلة.

- يجب شرب كمية كافية من الماء خلال النهار وقبل العلاقة وبعدها من اجل الحفاظ على رطوبة الجسم. فالجفاف يمكن ان يؤثر على الاوعية الدموية وقد يسبب حدوث خلل في ضغط الدم.

- من المهم ان يتم تنظيم التنفس في حال تسرعه. ويمكن هذا عن طريق التنفس بعمق. فالتنفس السريع يمكن ان يؤدي الى ضيق الاوعية الدموية التي تزود الدماغ بالدم والاوكسيجين وهو ما يسبب الدوار.

- من المهم ايضاً عدم النهوض بسرعة بعد انتهاء العلاقة.

- يجب الحرص على الاهتمام بنظام التغذية وتناول الوجبات بانتظام من اجل الحفاظ على مستوى سكر طبيعي في الدم.

- يجب مراجعة الطبيب اذا ترافق ذلك مع تشوش النظر، الم العضلات، الرغبة في التقيؤ، التعب الشديد، صعوبة التركيز وفقدان الوعي. يجب الانتباه الى هذا جيداً الى جانب التأكد من سبب الدوخة بعد العلاقة.





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