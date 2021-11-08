لماذا تزداد الحكة المهبلية خلال ساعات الليل؟ 



بيروت - نادين محمد - بعض النساء ربما يتعرض للأرق بسبب الحكة المهبلية التي تزداد خلال ساعات الليل، إنها ملاحظة شائعة. الحكة المهبلية بشكل عام هي نتيجة للإصابة بالعدوى بسبب استخدام المواد الكيميائية، الأمراض المنقولة جنسياً، انقطاع الطمث، ضعف جهاز المناعة والإجهاد، وربما عدوى البكتيريا أو الخميرة.

إنها حالة مزعجة يمكن أن تجعلكِ تشعرين بالضيق ، خاصة في الليل. تشكو العديد من النساء من أن الحكة تزداد سوءًا في الليل. هل تساءلت يومًا لماذا يحدث هذا بالفعل؟.

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يقول الأطباء أن الحكة التي تصيب الأعضاء التناسلية الأنثوية ، ويمكن أن تكون مزعجة ومحرجة ومرهقة ، خاصة في الليل. على الرغم من أن الحكة يمكن أن تكون موجودة أثناء النهار، لكن ستلاحظيها أكثر أثناء الليل بسبب قلة عوامل الإلهاء.

إلى جانب ذلك ، هناك العديد من أسباب الحكة والجفاف المهبلي التي تزداد سوءًا في الليل ، وهذا هو السبب في أنك تعاني من مزيد من الحكة هناك عندما تذهبين إلى النوم.

أسباب الحكة المهبلية

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يمكن أن تؤدي بعض العوامل مثل استخدام المنتجات الكيميائية، ارتداء الملابس الداخلية المصنوعة من النايلون، عدوى الخميرة والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي إلى الحكة.

المهبل لديه بكتيريا وفطريات بشكل طبيعي ولكن بسبب التغيرات في البيئة وخاصة تغيير درجة الحموضة المهبلية قد تظهر البكتيريا والفطريات وتسبب عدوى المبيضات المهبلية أو التهاب المهبل الجرثومي. التي قد تحتاج إلى علاج ووقاية.

خمسة أسباب محتملة للحكة المهبلية خلال الليل:

1. عدوى الخميرة

يميل المهبل إلى وجود فطريات طبيعية تسمى المبيضات والتي قد لا تسبب أي ضرر عادة. تحدث الإصابة بعدوى الخميرة عندما تتغير بيئة المهبل وتتنامى الفطريات ليقع خلل، هذا يمكن أن يؤدي إلى حكة في الفرج أثناء الليل.

2. التهاب المهبل الجرثومي

هذا هو النوع الأكثر شيوعًا من العدوى المهبلية التي تواجهها النساء وتسبب حكة الفرج.

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3. المنتجات الكيماوية

هل تعلمي أن المواد المسببة للحساسية يمكن أن تؤدي إلى حكة الفرج؟ تجنبي استخدام العطور وبودرة التلك والمزلقات. كما أن بطانات الملابس الداخلية غير القطنية تسبب الحكة.

4- الأمراض المنقولة جنسياً

يمكن أيضًا أن تسبب العدوى المنقولة جنسيًا الحكة المهبلية لذا تأكدي من نظافة الأعضاء التناسلية لكِ ولزوجكِ أيضًا.

5. الصدفية

إنها حالة من أمراض المناعة الذاتية تسبب بقع جافة ومؤلمة ومثيرة للحكة على المهبل والمنطقة المحيطة ، ومن ثم يمكن للسيدة في هذه الحالة أن تعاني من الحكة.



يمكن أن يصاحب الحكة المهبلية احمرار وتورم وإفرازات مهبلية ورائحة مهبلية وحكة واحمرار يرافقها حرقان حول المهبل أو الفرج. علاوة على ذلك ، قد تعاني النساء المصابات بحكة المهبل أو الإحساس بالحرقان من الألم أثناء العلاقة الحميمة. لكن استشيري الطبيب على الفور إذا كنت تعانين من حكة في المهبل مصحوبة بألم في الحوض أو إفرازات مهبلية غير طبيعية أو إذا استمرت الحكة لأكثر من بضعة أيام.

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