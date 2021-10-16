بيروت - نادين محمد - تتعدد اسباب جفاف المهبل اثناء العلاقة. وهذا ما يؤثر الى حد كبير عليها بل انه يمكن ان يسبب فقدان الزوجة للرغبة. ومن المهم التعرف على هذه العوامل من اجل علاج المشكلة. وقد تكون هرمونية او ناتجة عن تناول بعض انواع الدواء. اذاً هذه ابرز اسباب جفاف المهبل اثناء العلاقة وافضل الطرق لعلاجها بحسب الحالة.

اسباب جفاف المهبل

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اسباب جفاف المهبل متنوعة ومن المهم التعرف عليها من اجل معرفة الطرق التي يمكن اللجوء اليها من اجل العلاج.

- ضعف نشاط غدة البارثولين الموجودة في المنطقة الحساسة او معاناتها من الالتهابات او الانسداد او من نمو كيس وهذا ما يسبب عدم افرازها المادة الملينة المسهلة للعلاقة.

- حدوث نقص في هرمون الاستروجين وخصوصاً مع حلول موعد سن انقطاع الدورة. وهذا ما يسبب تراجعاً في افراز السوائل المهبلية.

- ضعف الرغبة اثناء اقامة العلاقة. وفي هذه الحالة لا تفرز المنطقة الحساسة السوائل اللازمة للترطيب.

- تناول بعض الادوية لعلاج نقص هرمون الاستروجين.

- من الممكن ان ينتج الجفاف عن المبالغة في استعمال الغسول اوعن تقرح المنطقة الحساسة او التهابها.

ويسبب الجفاف غالباً الحكة المزعجة وقد يصل الامر في بعض الحالات الى حد فقدان الرغبة نهائياً.

افضل علاجات جفاف المهبل

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بعد التعرف على ابرز اسباب جفاف المهبل اثناء العلاقة، من المهم ايضاً معرفة العلاجات التي يجب استخدامها بحسب كل حالة.

- العلاج الهرموني ويتم اللجوء اليه عادة من اجل الحد من حدوث نقص في هرمون الاستروجين.

- من المفيد جداً استخدام الكريمات المرطبة او المزلقة قبل العلاقة مباشرة. وهي تتوفر بأنواع عدة. فمنها ما يحتوي في تركيبته على الماء ويناسب الجلد الحساس. لكن يجب تطبيقه مراراً وتكراراً. ومن هذه المزلقات ما صنع من الزيت. وهو يوفر الكثير من الترطيب للمنطقة الحساسة. كذلك يمكن الاعتماد على كريم يحتوي على السيليكون وهو يؤمن نسبة عالية من الرطوبة ويدوم لمدة طويلة حتى انتهاء العلاقة. كذلك يمكن الاعتماد على انواع مصنوعة من مواد طبيعية وهي تناسب الجلد الحساس ايضاً. وينصح في هذه الحالة بالاعتماد على منتج يحتوي على عصير الصبار او زبدة الكاكاو از زبدة الشيا او زيت جوز الهند او زيت الزيتون.

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- من المهم اعتماد بعض الخطوات العملية وتغيير عدد من العادات السيئة. ولهذا يجب التوقف عن استخدام الغسول يومياً. فقد تحتوي بعض الانواع على المعطرات التي يمكن ان تسبب تهيج الجلد. فمن المهم ان تتذكر الزوجة دائماً ان المنطقة الحساسة تقوم بعملية تنظيف ذاتي وتحتوي على البكتيريا النافعة التي تؤمن التوازن لبيئتها.

- يجب تجنب ارتداء الملابس الداخلية المصنوعة من مواد صناعية مثل النايلون لأنها يمكن ان تؤدي الى زيادة الجفاف. ولهذا الافضل ان تكون هذه الملابس مصنوعة من القطن.

- من الضروري الحرص على شرب كمية كافية من الماء من اجل تأمين الرطوبة لأنسجة الجسم عموماً ولتلك المكونة للمنطقة الحساسة خصوصاً. ومن الضروري في حال استمرار المشكلة مراجعة الطبيبة الاختصاصية. فهي تحدد اسباب جفاف المهبل اثناء العلاقة مع افضل الطرق للتخلص منه.

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