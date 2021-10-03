لهذه الاسباب الخريف فصل العلاقة الزوجية الناجحة 

بيروت - نادين محمد - يعتبر الخريف فصل العلاقة الزوجية الناجحة والحيوية. هي الخلاصة التي توصلت اليه دراسة اجريت مؤخراً ونشرت نتائجها النهائية في صحيفة هافنغتون بوست الاميركية. وتوصل الباحثون الى انه من المهم التركيز على هذا الجانب من الحياة الزوجية في هذا الفصل من العام. وعددوا بعض الاسباب التي دفعتهم الى هذا الاستنتاج. اذاً اليك ابرز الاسباب التي يمكن ان تجعل الخريف موسم العلاقة الزوجية الناجحة بحسب هذه الدراسة.



وجد باحثون اميركيون من خلال دراسة اجروها مؤخراً وكما ورد في تقرير هافنغتون بوست ان الخريف هو فصل العلاقة الزوجية الناجحة. وعددوا لهذه الغاية بعض الاسباب المهمة.

زيادة الرغبة



فقد وجد الخبراء ان مستوى الرغبة يزداد مع حلول هذا الفصل من السنة. واوضحوا ان هذا يعود الى زيادة نسبة التستوستيرون الذي يرتبط بالمتعة في هذا الجانب من الحياة الزوجية، لافتين الى ان هذه الزيادة تنعكس على اداء طرفي العلاقة.

زيادة جاذبية المرأة



وهي من النتائج المهمة التي توصل اليها الباحثون ايضاً. وجاء في تقريرهم ان المرأة تصبح اكثر لفتاً للانظار عند ارتدائها الملابس السميكة. ورأوا ان هذا يمنحها لمسة من الغموض الذي يمكن ان يجذب الزوج. وهو ما يخالف الفاعتقاد السائد بأن الملابس الخفيفة هي الاكثر جذباً.

الرومنسية



يرى الكثير من الخبراء الباحثين في مجال العلاقات الزوجية ان نسمات البرد الاولى التي تهب في فصل الخريف توقظ المشاعر الرومنسية لدى الازواج. ولهذا يميل هؤلاء في هذه المرحلة من السنة احياناً الى مشاهدة الافلام العاطفية او الى الاستماع الى الاغنيات ذات الصلة. والاهم ان الزوج يصبح اكثر قرباً من زوجته. ويفسر الاختصاصيون هذه الحالة بالقول، بحسب هافنغتون بوست، الى التشابك العصبي بين احاسيس الجسم والمشاعر النفسية. كما يركزون على ان كلاً من الشريكين يبحث في هذه الحالة عن الدفء الذي يمكن ان يتأمن من خلال الالتصاق بالآخر. ولهذا تصبح اقامة العلاقة احتمالاً كبيراً.

موسم الارتباط



تشير الاحصاءات ومنها تلك التي تظهر من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الى زيادة كبيرة، خلال الخريف، في اعداد الاشخاص الذيم انتقلوا من حالة عازب الى حالة مرتبط او متزوج. كما تبين ان حالات الانفصال غالباً ما تحدث في فصل الصيف. وهي نتائج غير نهائية الا انها يمكن ان تحمل دلالات واضحة.

الخريف فصل الحمل



اذاً الخريف هو فصل العلاقة الزوجية الناجحة. ومن اسباب هذا بحسب الاحصاءات ايضاً، ان الكثير من الازواج يقررون اضافة فرد جديد الى عائلاتهم. ولهذا ترتفع وتيرة العلاقات بين شريكي الحياة كما يزداد عدد الولادة بعد مرور 9 اشهر، اي في شهري آب اغسطس وايلول سبتمبر التاليين.

ومن المهم الاشارة الى ان القدرة الانجابية لدى الرجل تتراجع في الاشهر بين آب اغسطس ومطلع تشرين الاول اكتوبر بسبب ارتفاع درجة الحرارة في الكثير من البلدان. الا ان الامور تتحسن بعد ذلك. ولهذا يعتبر الخريف فصل العلاقة الزوجية الناجحة والتي يمكن ان تساعد على الانجاب وعلى تعزيز الروابط بين الزوجين. اذاً من المهم التنبه الى هذا من الآن وصاعداً.



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