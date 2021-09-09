سائل الترطيب الطبيعي للمنطقة الحساسة ومعلومات مهمة عنه

بيروت - نادين محمد -

يعتبر سائل الترطيب الطبيعي للمنطقة الحساسة لدى المرأة مهماً جداً لأسباب مختلفة. ومن ابرزها انه يمكن ان يخفف الاحساس بالالم اثناء اقامة العلاقة الزوجية. الا ان بعض النساء لا يعرفن الكثير من المعلومات المهمة عن هذا السائل. وهذا يعد امراً ضرورياً لأنه يساعد على علاج مشكلة الجفاف في حال حدوثها وعلى معرفة كيفية تعزيز افراز السائل. اذاً هذا اهم ما يجب معرفته عن سائل الترطيب الطبيعي للمنطقة الحساسة.





يساعد سائل الترطيب الطبيعي للمنطقة الحساسة النساء اللواتي يعانين من الالم اثناء العلاقة الزوجية على الشعور بالارتياح. وتطلق على هذا السائل ايضاً تسمية السيبرين. وتقوم هذه المنطقة بإفرازه خلال هذه العلاقة عن طريق غدد بارثولين التي تقع عند جانبيها مع ارتفاع مستوى الرغبة. والى جانب الترطيب يعود هذا عليها بالعديد من الفوائد. فهو يساهم في تفعيل عملية التنظيف الذاتي للمهبل. ويمكن ان تتأثر كميته بعوامل عدة منها الدورة الشهرية والحمل والولادة او حتى بلوغ سن الامل. كذلك يمكن ان ترتبط بالالتهابات والنظام الغذائي. ومن المهم التمييز بينه وبين الافرازات البيضاء. فالاخيرة تكون غالباً مائلة بلونها الى الابيض مع لزوجة واضحة.





من الممكن ان يجف سائل الترطيب. وقد ينتج هذا عن تراجع افرازه من الغدد. وهذا ما يمكن ان يؤدي الى الاحساس بالالم والحكة المزعجة. كما يمكن ان يسبب هذا النزف الدموي خلال العلاقة.

- قد ينتج الجفاف عن عوامل مختلفة منها تأثير بعض الهرمونات وخصوصاً الاستروجين. فتراجع نسبته يؤدي الى انخفاض مستوى السيبرين. وفي هذا السياق اجرى عدد من الباحثين الاميركيين دراسة شملت 2400 امرأة تمت متابعة اوضاعهن لمدة 17 عاماً. ونشرت النتائج في مجلة مينوبوز واظهرت ان 20% من النساء اللواتي راوحت اعمارهن بين 43 و53 عاماً عانين من الجفاف في المنطقة الحساسة في المرحلة الاولى من الدراسة. وبعد 15 عاماً تبين ان هذه النسبة ارتفعت الى 34% لدى النساء اللواتي راوحت اعمارهن بين 57 و69 عاماً.

- من الممكن ان تؤثر الدورية الدموية على درجة رطوبة المهبل. فمن المعروف ان الدفق الدموي يتراجع مع التقدم في العمر.

- ومن العوامل التي يمكن ان تؤثر سلباً على هذه الرطوبة التوتر، عدم العناية بنظافة المنطقة الحساسة، التعب الشديد، الالتهابات، تناول بعض انواع الادوية او ارتداء الملابس الضيقة.

طرق علاج الجفاف المهبلي



بعد معرفة المعلومات الكافية عن سائل الترطيب الطبيعي للمنطقة الحساسة، من الضروري ايضاً التعرف على افضل الحلول المتوفرة لعلاج مشكلة الجفاف المهبلي.

- من اجل عدم الشعور بالالم اثناء العلاقة من المهم الاعتماد على الحركات التمهيدية التي تعزز الرغبة وتحفز افراز السيبرين.

- من الممكن اللجوء الى بعض الكريمات المرطبة التي تصفها الطبيبة او الصيدلانية.

- من المهم ايضاً استشارة الطبيبة النسائية في حال كانت هذه المشكلة دائمة الحدوث. وهكذا يمكن حل مشكلة عدم افراز الجسم لكمية كافية من سائل الترطيب الطبيعي للمنطقة الحساسة.



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