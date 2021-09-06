سر نجاح العلاقة الحميمة و7 حقائق مهمة  

بيروت - نادين محمد -

من خلال المواقع تبحث الكثير من الزوجات عن سر نجاح العلاقة الحميمة. فهذا يؤثر الى حد كبير على علاقتهن بأزواجهن وعلى حياتهن عموماً. ولهذا من المفيد ان يطلعن على الخطوات التي يتعين على كل منهن القيام بها من اجل اتمام هذه العملية بشكل تام. اذاً اليك سر نجاح العلاقة الحميمة وبعض النصائح المهمة التي يمكن تطبيقها.



من اجل معرفة سر نجاح العلاقة الحميمة، من المهم التعرف اولاً على بعض النصائح التي يمكن ان تساعد على القيام بهذا بطريقة ممتعة.

1- اعتماد نظام حياتي وغذائي صحي. ويعني هذا تناول الاطعمة المغذية والتي يمكن ان تجعل العلاقة الزوجية اكثر حيوية. وفي هذه الحالة من المهم التركيز على اكل البروتينات والفواكه والخضار والاسماك وزيت الزيتون. كما من المفيد جداً ممارسة التمارين الرياضية وخصوصاً المشي. فهذا يعزز افراز الاندورفين والتستوستيرون ويحد من تأثير هرمون الكورتيزول او هرمون التوتر.

2 -عدم الانقطاع. فقد اشارت دراسة حديثة الى ان الازواج الاكثر سعادة في العلاقة هم اولئك الذين يقومون بها بشكل منتظم اياً كانت الظروف التي يعيشونها. فترك العلاقة هو الخطأ الاكبر الذي يمكن ارتكابه لأنه يمكن ان يؤدي الى النفور والبرود مع مرور الوقت.

3- عدم الشعور بالتوتر عند عدم اكتمال العلاقة. فمن المهم التحلي في هذه الحالة بالانفتاح واجراء الحوار مع الشريك في هذا الشأن. فهذا يساعد في مرات لاحقة على تحسين الوضع وعلى الحد من حدوث الاخطاء التي ادت الى التباعد والى عدم نجاح العملية.

4 - عدم الاستسلام وابعاد الشعور بالملل قدر الامكان وخصوصاً بعد مرور سنوات على الزواج. فمن المهم عدم التركيز على هذا الامر وتفهم التغيير الذي يمكن ان يطرأ على العلاقة مع مرور الوقت. ويجب التأكد انها تصبح في هذه الحالة اكثر نضجاً ووضوحاً. ولهذا فهي لا تشبه علاقة السنوات الاولى. اذاً من المهم ادراك هذا وعدم الاعتقاد ان حب الزوج وعاطفته تراجعا. ومن الضروري الحرص على كسر الروتين من خلال تغيير بعض العادات. وهكذا يمكن مثلاً الاقامة لأيام عدة في فندق او منتجع او غير ذلك.

5 - الثقة بالنفس. تعتبر من ابرز الاسباب التي تساعد على نجاح العلاقة. ففي هذه الحالة وان مرت السنوات يشعر كل من الشريكين بأنه ما يزال يحافظ على جاذبيته ويحظى باهتمام الآخر. وهذا ما يساعد على تحسين ادائه وعلى تأمين كل العوامل التي يمكن ان تساعد على نجاح العلاقة مثل الملابس والاجواء والديكور والاكسسوارات وغير ذلك.

6 - الاهتمام بالذات. ويعني هذا عدم اهمال الشكل والصحة والجسدية والنفسية. فهذا يمنح الاحساس بالرضى وخصوصاً اثناء اللقاء الزوجي.

7 - الصراحة والحوار. يعتبران من اسباب نجاح العلاقة الاكثر اهمية. فهذا يزيد التفاهم بين الزوجين ويجعل كلاً منهما يثق بالآخر ويشعر بالامان الى جانبه. وفي هذه الحالة من المهم اثارة المواضيع المرتبطة بالعلاقة الحميمة وبالمشاكل التي تواجهها وبكيفية معالجتها والتخلص منها.





لا يكتمل سر نجاح العلاقة الحميمة من دون القيام ببعض الخطوات التي من شأنها ان تساعد على اتمامها بأفضل طريقة.

- من المهم العناية بالنظافة مع التركيز على مناطق مثل الابطين. فهذا يمنع صدور الروائح غير المحببة عنهما.

- يجب ارتداء ملابس نظيفة والافضل ان تكون مصنوعة من القطن.

- من الضروري العناية بصحة الفم والاسنان منعاً لصدور الرائحة الكريهة عنهما.

- من المهم الاهتمام بإزالة الشعر الزائد عن الجلد بأفضل الطرق اي بالاعتماد على تلك التي لا تسبب نمو الوبر تحت الجلد وظهور الاحمرار.

- تعتبر العناية بصحة المنطقة الحساسة ونظافتها سر نجاح العلاقة الحميمة ايضاً. لكن من المهم استخدام غسول لا يحتوي على اي مواد كيميائية او معطرة.





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