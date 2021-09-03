بيروت - نادين محمد -

يتحدث الخبراء عن العلاج بالكربون لمنع حدوث الالم اثناء العلاقة الزوجية. فالكثيرات يرغبن في وضع حد لهذه المشكلة التي تؤثر في بعض الاحيان الى حد كبير على الحياة مع الشريك والتي ترتبط بأسباب مختلفة. ومن الممكن من اجل هذا استخدام كريمات ترطيب خاصة كما من المهم الاستعانة بخبرة الاختصاصية. لكن بات من الممكن حالياً اللجوء الى العلاج بالكربون من اجل منع الالم اثناء العلاقة الزوجية بشكل تام وهذه التفاصيل.

علاج الكربون لمنع الم العلاقة



- يقوم العلاج بالكربون لمنع الالم اثناء العلاقة الزوجية على حقن غاز الكربون المحول طبياً، المنقى، المفلتر، المرطب والمسخن على عمق 1 الى 2 ملل تحت الجلد.

- تتم هذه العملية باستخدام ابرة رفيعة جداً ترتبط بآلة توفر الكمية المطلوبة من الغاز.

- هذا ما يساعد على تحسين مرونة ونوعية الجلد في المنطقة الحساسة. كما ان هذا الغاز يعزز امكانية تمدد الشعيرات الدموية وهو ما يدفع خلايا المنطقة الى انتاج المزيج من الكولاجين. ولهذا تتسع هذه المنطقة وتصبح العلاقة اكثر سهولة واقل ازعاجاً.

- يمكن ان تؤدي هذه العملية الى احداث تغييرات في تركيبة الجلد. فهو يصبح في هذه الحالة اكثر رطوبة وحيوية.

- من الممكن الاستفادة من هذه الطريقة ايضاً من اجل حل العديد من المشاكل التي تؤثر بشكل سلبي على مجريات العلاقة ويمكن ان تمنع نجاحها. ومنها تصلب الشرايين في المنطقة الحساسة والجفاف والالم المزمن والتهاب المثان والالتهابات وغيرها مما يمكن ان يؤدي في بعض الاحيان الى تراجع الرغبة.

- يمكن اثناء الحقن بغاز الكربون ان يتم الشعور بالوخز الذي يشبه وخز الحشرات او ذلك الذي ينتج عن لمس سائل ساخن.

- بعد انتهاء العملية يمكن ان يتورم الجلد قليلاً وقد يتحول لونه الى احمر. الا ان هذه الاعراض تزول بعد مدة قصيرة تراوح بين بضع دقائق و24 الى 48 ساعة.

- ينصح بعدم اقامة العلاقة الزوجية بعد العملية مباشرة والافضل الانتظار لايام عدة.

- يمكن ان تظهر النتيجة النهائية اي اكتساب الجلد في المنطقة الحميمة للمرونة والليونة والرطوبة بعد مرور شهر واحد.

- من الممكن ان يبدأ التحسن في الاداء اثناء العلاقة بالظهور بعد 8 ايام الى 15 يوماً.

- غالباً ما يتم اجراء 8 الى 12 جلسة مرة اسبوعياً. وبعد هذا ينصح بإجراء جلسات تذكيرية كل 4 الى 6 اشهر. وهذه التفاصيل هي ابرز ما يجب معرفته عن العلاج بالكربون لمنع الالم اثناء العلاقة الزوجية.

اقرئي أيضاً: