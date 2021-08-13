كيف أعرف دم الدورة من النزيف؟

بيروت - نادين محمد - كيف اعرف دم الدورة الشهرية من النزيف. الاجابة مهمة لأنها تساعد الكثيرات على حل مشكلات يعانين منها في هذا السياق. فكل من الحالتين تنتج بعض الاعراض الخاصة. ومن الضروري التعرف عليها من اجل معرفة المشكلة التي تتم مواجهتها. اذاً كيف اعرف دم الدورة من النزيف. اليك الاجابة.

الفرق بين الدورة والنزيف



يمكن الاجابة على السؤال كيف اعرف دم الدورة من النزيف من خلال التعرف على الاعراض الخاصة بكل منهما.

الدورة

اثناء مرحلة الدورة الشهرية تواجه معظم النساء عدداً من الاعراض المشتركة والشائعة والمعروفة.

- يحدث النزف في هذه الحالة مرة كل 28 يوماً شهرياً وهو ما يدل على عدم حدوث الحمل.

- في بداية الدورة يحدث نزيف خفيف قبل ان يبدأ الدم بالتدفق بشكل تدريجي وخصوصاً في اليومين الثاني والثالث.

- تستمر الدورة عادة لمدة تراوح بين 5 و7 ايام كحد اقصى.

- من الممكن ان يترافق حدوثها مع بعض الالم والتشنج في منطقتي البطن والحوض. كذلك يمكن ان ينتج عنها وعن التغييرات الهرمونية التي تصاحبها في بعض الحالات ألم في الرأس.

- يكون لون دم الدورة احمر غالباً وقد يحتوي على بعض الكتل.







النزيف المهبلي



يختلف النزيف المهبلي تماماً عن نزف الدورة. ومن المهم في هذه الحالة مراقبة بعض الاعراض التي يمكن ان تنتج عن هذه المشكلة.

- لا يحدث نزول الدم في هذه الحالة بطريقة منتظمة او في توقيت محدد. بل من الممكن ان يلاحظ في اوقات مختلفة ومتفرقة.

- يمكن ان يترافق ايضاً مع الالم في منطقة البطن.

- يكون لون الدم في هذه الحالة بنياً في معظم الحالات وقد يكون فاتحاً مع رائحة غير مألوفة.

اسباب النزيف المهبلي



تقدم هذه الاعراض الاجابة على السؤال كيف اعرف دم الدورة من النزيف. ومن المهم في هذه الحالة معرفة اسباب مشكلة النزيف المهبلي. فهو عادة ما ينجم عن عوامل عدة.

- تناول بعض الادوية الهرمونية التي تمنع الحمل.

- تناول ادوية خاصة بعمليات طفل الانبوب.

- من الممكن ان يحدث هذا نتيجة ورم ليفي حميد في منطقة الرحم.

- يمكن الرضاعة الطبيعية ان تسبب هذا في بعض الاحيان.

- قد تسبب النزف ايضاً بعض التغييرات الهرمونية التي تلي عملية الولادة.

- يمكن ان يؤدي الى هذا حدوث مشاكل في منطقة المهبل او عنق الرحم او الرحم او الاصابة بعدوى.

- من الممكن المعاناة من النزيف المهبلي ايضاً في حالة التهاب الحوض المزمن.

- يمكن ان يتم في هذه الحالة تشخيص المعاناة من بعض الامراض الخطرة منها سرطان المهبل او عنق الرحم او الرحم او سرطان المبيض. ولهذا من المهم عدم اهمال المشكلة والحرص على ايجاد العلاج لها قبل تفاقمها.

وبعد معرفة الاجابة المختصرة والواضحة على السؤال كيف اعرف دم الدورة من النزيف، من المهم الانتباه الى ضرورة استشارة الطبيبة الاختصاصية اذا استمرت المشكلة لأيام عدة خارج موعد الدورة الشهرية وتحديداً في حال الشعور بالتقلصات المؤلمة.



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