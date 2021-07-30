لهذا يفضل الزوج العلاقة الزوجية في الصباح 

بيروت - نادين محمد - تلاحظ الكثير من الزوجات ان الزوج يفضل اقامة العلاقة الزوجية في الصباح ويتساءلن عن سبب هذا. وهو ما تنبه اليه بعض الخبراء ومنهم خبيرة العلاقات لوري واتسون في حديث الى موقع سايكولوجي توداي. واشارت الى ان اسباباً عدة تكمن خلف تفضيل الزوج ممارسة العلاقة الحميمة في الصباح. كما ذكرت بعض الفوائد التي يمكن ان ينطوي عليها هذا.

اسباب تفضيل الزوج العلاقة الصباحية



قد يفضل الزوج اقامة العلاقة الزوجية في الصباح بعد الاستيقاظ من النوم مباشرة. ولا يأتي هذا مصادفة بل انه يرتبط، بحسب الخبيرة، بالعديد من الاسباب.

- ارتفاع مستوى هرمون التستوستيرون. وهو ما يحدث غالباً بين الساعة السادسة والتاسعة صباحاً. وهذا ما يؤكده ايضاً الطبيب النسائي سيلفان ميمون من مستشفى كوشان الفرنسي. وفي هذا السياق يرى ان هذا يعد من اسباب ازدياد الرغبة لدى الزوج في التقرب من زوجته في ساعات النهار الاولى.

• اشارت دراسة نشرت نتائجها في صحيفة دايلي ميل البريطانية الى وجود اختلاف في توقيت الرغبة بين الرجل والمرأة. وتوصل باحثون الى ان الزوجة تكون اكثر عقلانية من الرجل في الصباح. وهذا يعني انها تفكر فور استيقاظها بما يتعين عليها اداؤه من مهمات خلال النهار. وفي المقابل فإن الرجل يتصرف بحسب ما تمليه عليه رغباته في هذا التوقيت اي انه لا يفكر على المدى البعيد.

- في الصباح تفضل المرأة الاهتمام بنظافتها اي بالاستحمام وتنظيف اسنانها والاستعداد للخروج من المنزل او لأداء الاعمال المنزلية. وفي موازاة ذلك لا يحتاج الرجل الى الكثير من الوقت من اجل القيام بالخطوات الضرورية قبل الذهاب الى العمل. ولهذا يمكن ان يجد وقتاً للعلاقة.

فوائد العلاقة الزوجية



اذاً بحسب الدراسات قد يفضل الرجل ممارسة العلاقة الزوجية في الصباح. ولهذا العديد من الفوائد الصحية.

- تعزيز عمل الجهاز المناعي. وهو ما دلت عليه دراسة حديثة حيث توصل الباحثون الى ان ممارسة هذه العلاقة مرتين اسبوعياً على الاقل يحمي الجسم من تأثير البكتيريا الضارة والفيروسات.

- حرق السعرات الحرارية. حيث اظهرت دراسة نشرت نتائجها في دورية بلوس العلمية ان العلاقة بين الزوجين تساهم في زيادة انفاق الطاقة. ويرى بعض الخبراء انها تعتبر نوعاً من التمارين التي تعمل على حرق السعرات الحرارية.

- تحسين المزاج. اظهر تحقيق اجري مؤخراً ان الزوجات اللواتي يقمن بالعلاقة بشكل منتظم يشعرن بالارتياح العام اكثر من غيرهن. كما تبين ان الازواج يحسون بقدر اكبر من السعادة في هذه الحالة.



- النوم بشكل افضل. من الممكن ان يساهم هذا ايضاً في تنظيم النوم. وهو ما اكده الطبيب الفرنسي المتخصص في مجال النوم فالانكا لموقع فرانس انفو. واشار الى ان العلاقة بين الزوجين تساعد على تحرير هرموني البرولاكتين والاوكسيتوسين اللذين يساعدان على الشعور بالاسترخاء وعلى الاستمتاع بنوم هانئ.

- محاربة التوتر. يعتبر هذا من ابرز فوائد الحياة الزوجية رغم انها تشهد بعض الشجارات والمشاكل والخلافات. وهكذا بات واضحاً لمَ يفضل الزوج اقامة العلاقة الزوجية في الصباح والفوائد التي تترتب على ذلك.



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