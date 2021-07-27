الخجل الشديد من الزوج اثناء العلاقة و9 خطوات للتغلب عليه 

بيروت - نادين محمد - يعتبر الخجل الشديد من الزوج مشكلة تواجهها الكثير من النساء. ويرتبط هذا بأسباب مختلفة يمكن ان تعود الى التربية او الى ضعف الشخصية او الى التهذيب المفرط او غير ذلك. ويمكن هذا ان يعيق اقامة العلاقة الزوجية من ناحية والتعامل مع شريك الحياة بطريقة طبيعية من ناحية اخرى. ومن اجل الحد من التأثيرات السلبية لهذا من المهم ان تتعرف الزوجة على بعض الخطوات التي يمكنها القيام بها لكي تتمكن من التغلب على الخجل الشديد من الزوج.

خطوات للتغلب على الخجل من الزوج



من الممكن ان تظهر الزوجة الخجل الشديد من الزوج اثناء اقامة العلاقة الزوجية تحديداً. وفي هذه الحالة، ولكي لا يؤثر هذا بطريقة سلبية على هذه العلاقة، من الضروري ان تحرص على اتباع هذه النصائح.



1- اجراء الاستعدادات اللازمة كاملة لاقامة العلاقة. فهذا يساعد على الشعور بالهدوء وعلى تحسن المزاج. ولهذا ينصح مثلاً بالجلوس في حوض استحمام يحتوي على الماء الدافئ لبعض الوقت او تناول وجبة خفيفة مفضلة او الاستماع الى موسيقى مميزة تساعد على الشعور بالهدوء العصبي.

2- من المهم ايضاً في هذا السياق ان يتم تحضير الاجواء من خلال اضفاء الرومنسية على مكان اللقاء الزوجي. يمكن مثلاً اضاءة الشموع المعطرة او نثر بتلات الورود او ابتكار طرق اخرى غير كلاسيكية مثل بث الموسيقى الرومنسية التي تزيد الرغبة.

3- يمكن اللجوء ايضاً الى بعض الطرق التي تساعد على التخلص من الخجل وان بشكل مؤقت. ومنها مثلاً ان يغمض الزوج عينيه او ان يتم اطفاء الاضاءة وغير ذلك من الاجراءات التي يمكن ان تساعد الزوجة على الاحساس بالارتياح.

4 - من المهم في هذا الصدد ايضاً تغيير النظرة الى العلاقة الحميمة. فالكثيرات يعتقدن ان الغاية منها هي ارضاء الزوج. وهو اعتقاد خاطئ. فمن الضروري ان ترى الزوجة ان الهدف هو شعورها بالرضى والفرح ايضاً. وهذا ما يمكن ان يحدث لديها الاندفاع وان يحد من شعورها بالخجل.

5- ارتداء ملابس مناسبة تعزز شعور الزوج بأنوثة الزوجة وتجذبه اليها. ومن المهم ايضاً ان تقوم باختيارها بألوان مميزة لافتة.

6- من الضروري ايضاً ان تتم اقامة العلاقة بين الزوجين في مكان يمكن الشعور فيه بالارتياح. والافضل ان يكون غرفة هادئة وبعيدة عن مصادر الضجيج او الالهاء.

7- يجب، من اجل التغلب على الخجل الشديد من الزوج اثناء العلاقة، ان تحرص الزوجة على تعزيز الثقة بنفسها عموماً ومظهرها خصوصاً. ففي هذه الحالة من الضروري ان تشدد على تكوين صورة ايجابية عن ذاتها وان تقبل كل صفاتها ومقوماتها ولا تطلق الاحكام السلبية عليها.

8- ومن النصائح التي يجب ان تلتزم بها الزوجة الاهتمام بالمشاعر اثناء اقامة العلاقة الزوجية. فهذا يعزز شعورها بالشريك وبالقرب منه.

9 - من المفيد جداً ايضاً ان يتم اضفاء بعض المرح على الاجواء. ولهذا يمكن اللجوء الى المزاح والضحك. وباتباع هذه الخطوات والقواعد الاساسية والنصائح يمكن الزوجة التخلص من الخجل الشديد من الزوج.



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