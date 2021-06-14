15 نوع من الاطعمة تساعد على زيادة الرغبة

بيروت - نادين محمد -

أطعمة عديدة تساعد على زيادة الرغبة للعلاقة الحميمة وفقاً للعلماء، فهي تعمل على رفع نسبة هرمون التستوستيرون في الدم، إليك أبرزها، يمكنك إدخالها إلى نظامك الغذائي، فهي يمكنها بالفعل تحسين أدائك؟

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السبانخ

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السبانخ من الأطعمة التي تزيد الرغبة في العلاقة فهي غنية بالمغنيسيوم، وهو معدن يقلل الالتهاب في الأوعية الدموية، ويزيد من تدفق الدم"، فهو يمكن أن يزيد من الرغبة وجعل العلاقة الحميمة أكثر متعة.

الشوكولاتة الداكنة

تزيد الشوكولاتة من مستويات السيروتونين والدوبامين في الدماغ، وتعزيز الرغبة يساعد الكاكاو على زيادة تدفق الدم عبر الشرايين ويريح الأوعية الدموية.

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الفلفل

يزيد الفلفل الحار من عملية التمثيل الغذائي ويحفز الإندورفين، وضخ الدم إلى الجسم ويسرع معدل ضربات قلبك.

الشاي الأخضر

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يبدأ سر الحياة الليلية الأكثر سخونة بفنجان من الشاي الساخن. الشاي الأخضر غني بمركبات تسمى بمضادات الأكسدة، والتي ثبت أنها تقضي على دهون البطن وتسرع من قدرة الكبد على تحويل الدهون إلى طاقة. لكن هذا ليس كل شيء: تزيد مركبات الكاتيكين أيضاً الرغبة من خلال تعزيز تدفق الدم إلى المناطق السفلية.

يقول دكتور بيورك استشاري التغذية: "تقضي مركبات الكاتيكين في الشاي على الجذور الحرة التي تضر بالأوعية الدموية وتؤدي إلى التهابها، مما يزيد من قدرتها على نقل الدم".

المحار

المحار مليء بالزنك، وهو معدن يرفع هرمون التستوستيرون مع تعزيز هرمون النمو في نفس الوقت، وكلاهما يعزز نمو العضلات والأداء البدني (داخل وخارج غرفة النوم).

أظهرت الأبحاث أيضاً أن النقص في الزنك هو عامل خطر للعقم الناجم عن انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون.

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الزنجبيل هو طعام آخر يمكن أن يحسن حياتك الجنسية عن طريق المساعدة في تدفق الدم وتحسين صحة الشرايين.

وفقاً لدراسة نُشرت في المجلة الدولية لأمراض القلب، فإن تناول ملعقة صغيرة من الزنجبيل عدة مرات في الأسبوع هو كل ما تحتاجينه لجني الفوائد الصحية للقلب وسلامة الدورة الدموية لإكمال العلاقة الحميمة.

بذور اليقطين

بذور اليقطين من الأطعمة التي تزيد من الرغبة الجنسية، كوب من بذور اليقطين قبل العلاقة الحميمة يساعد على رفع معنوياتك بشكل أكثر فاعلية.

في الواقع، يمكن أن تساعد بذور اليقطين في تحسين مزاجك، فهي واحدة من أفضل المصادر الغذائية للحمض الأميني المعروف باسم التربتوفان، والذي يساعد على إنتاج السيروتونين في دماغك.

الموز

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يعتبر الموز من أهم مصادر البوتاسيوم، مما يساعد على مواجهة آثار الأطعمة الغنية بالصوديوم والمالحة، والتي تقلل من تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية فقط، مما يزيد من صعوبة الوصول إلى الرغبة في العلاقة الحميمة.

سمك السلمون

سمك السالمون غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية، فهي ترفع مستويات الدوبامين في الدماغ. يوضح بيورك ونيلسون أن هذا الارتفاع في مستوى الدوبامين يحسن الدورة الدموية وتدفق الدم، مما يؤدي إلى الإثارة.

"الدوبامين سيجعلك تشعرين بمزيد من الاسترخاء والتواصل مع شريكك، مما يجعل الجنس أكثر متعة".

الصنوبر

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مليء بالزنك، وقد تبين أن الأشخاص الذين لديهم مستويات أعلى من الزنك في نظامهم، لديهم رغبة للعلاقة الحميمة أعلى من أولئك الذين لديهم مستويات أقل.

القهوة

القهوة أفضل وسيلة لتعزيز الرغبة للعلاقة الحميمة، فهي تساعد على رفع حالتك المزاجية.

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عصير الرمان

وجدت دراسة حديثة نُشرت في المجلة الدولية لأبحاث العجز الجنسي أن عصير الرمان غني بمضادات الأكسدة، التي تدعم تدفق الدم. فقط تأكدي من مكونات العصير قليلاً: كوب واحد وجرام من السكر.

البطيخ

البطيخ يحتوي على مادة الليكوبين أكثر من الطماطم، كما أن الليكوبين ينافس الفياجرا في قدرته على إرخاء الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية في مناطق معينة من الجسم.

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التوت

تناول الأطعمة الغنية بالفلافونويد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بضعف الانتصاب، فهو غني بمركبات الفلافونويد والأنثوسيانين، والتي تساعد في منع ضعف الانتصاب.

المكسرات

إليك كيف يمكن للمكسرات تعزيز القدرة على التحمل الجنسي والرغبة الجنسية، فهي غنية بالأحماض الأمينية وأكسيد النيتريك، وهو غاز طبيعي يساعد الرجال على الحفاظ على الانتصاب.

بالإضافة إلى ذلك، تساعد المكسرات أيضاً في تقليل مستويات الكوليسترول. كلما قلت نسبة الكوليسترول في نظامك، كان من الأسهل أن يدور الدم في جميع أنحاء الجسم، مما يساعدك في الحفاظ على انتصاب أقوى لفترة أطول.

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