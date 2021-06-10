بيروت - نادين محمد - متى تغتسل المرأة بعد العلاقة الزوجية سؤال تطرحه الكثير من النساء لما للإجابة عليه من اهمية ترتبط بصحة كل منهن. فمن المهم القيام بهذه الخطوة من اجل الحفاظ على صحة المنطقة الحميمة. وفي هذه الحالة يجب تنفيذ بعض الخطوات الاساسية. وهكذا يمكن الاستفادة من الاجابة على السؤال متى تغتسل المرأة بعد العلاقة الزوجية.

أهمية الاغتسال بعد العلاقة



من المهم اذاً معرفة الاجابة على السؤال متى تغتسل المرأة بعد العلاقة الزوجية. فهذا امر مفيد جداً على مستوى الحياة الحميمة. والسبب انه يساهم في حماية المرأة من المعاناة من الالتهابات والمشاكل الصحية المختلفة. وهذا ما يخالف ما تعتقده الكثيرات حيث يشرن غالباً الى انه من الخطأ الاغتسال بعد العلاقة من اجل حدوث الحمل.

التوقيت المناسب



اذا كانت العلاقة الحميمة تهدف الى حدوث الحمل، من المهم ان تبقى الزوجة بعدها مستلقية على ظهرها لمدة لا تقل عن 30 دقيقة. وبعد هذا عليها ان تقوم بغسل المنطقة الحميمة جيداً وذلك لمنع نمو البكتيريا الضارة عليها. ويعتبر هذا الوقت المثالي لفعل ذلك.



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نصائح مفيدة



الى جانب تحديد متى تغتسل المرأة بعد العلاقة الزوجية على الزوجة ان تقوم ايضاً ببعض الخطوات الضرورية والتي تفيد في الحفاظ على صحة المنطقة الحساسة.



1 التبول قبل العلاقة وبعدها



فهذه الخطوة تساهم في الحد من نمو البكتيريا الضارة التي يمكن ان تسبب الامراض المختلفة مثل الالتهابات المهبلية وعدوى التهاب المسالك البولية.





2 الاستحمام



والافضل ان يتم هذا بالماء الدافئ لا الساخن جداً او البارد جداً. والسبب ان هذا يمكن ان يسبب خللاً في التوازن البكتيري في المنطقة الحساسة. كما من الضروري عدم تجفيف هذه المنطقة باستخدام منشفة رطبة لأن هذا يمكن ان يؤدي ايضاً الى نمو الجراثيم. ولهذا يفضل استخدام منشفة ناعمة جافة ونظيفة تماماً مع القيام بحركة التجفيف من الامام الى الخلف لا العكس.

ومن المهم عدم ادخال الماء والصابون في هذه الحالة الى منطقة المهبل لأنه يقوم بعملية تنظيف ذاتية. كما ان هذه العادة السيئة يمكن ان تسبب المرض.

3 ارتداء الملابس النظيفة



بعد تنظيف المنطقة الحميمة يجب الحرص على ارتداء ملابس داخلية جافة ونظيفة. فهذا يحد من احتمال الاصابة بالالتهابات المهبلية وغيرها من الامراض الخاصة بالمنطقة الحميمة من الجسم. كذلك من المفيد الانتباه الى عدم ارتداء الملابس الضيقة لأنها تسبب الاحتكاك الذي يمكن ان يؤدي الى حدوث مشاكل صحية في هذه المنطقة.



اعراض يجب الانتباه لها



بعد معرفة الاجابة على السؤال متى تغتسل المرأة بعد العلاقة الزوجية، من المفيد التعرف على بعض الاعراض التي يمكن ان تظهر وان تستدعي استشارة الطبيب. وهذه ابرزها.

- الشعور بالحريق الشديد اثناء ممارسة العلاقة الزوجية.

- الاحساس بالالم والحريق بعد انتهاء هذه العلاقة من ناحية الزوج.

- الاحساس بالحكة المزعجة والمؤلمة.

- صدور رائحة كريهة وغير محببة عن المنطقة الحساسة بعد انتهاء العملية.

- ظهور افرازات غير اعتيادية. وهو ما يمكن ان يعني انه لا بد من استشارة الطبيبة الاختصاصية بشكل فوري. ومن الضروري عدم نسيان متى تغتسل المرأة بعد العلاقة الزوجية والموعد الافضل لفعل ذلك.





