بيروت - نادين محمد - افضل مشروب قبل العلاقة الزوجية للنساء هو ذلك الذي يساعد على الشعور بالاسترخاء ويعزز الرغبة الجنسية . وتتوفر بعض المشروبات التي يمكن ان تساهم في نجاح العلاقة الحميمة. فهي تحتوي على مكونات يمكن ان تزيد القدرة على ادائها وعلى الشعور بعد هذا بالرضى والارتياح. اذاً من المهم منذ الآن التعرف على افضل مشروب قبل العلاقة الزوجية للنساء.

مشروبات للعلاقة الزوجية



تبحث الكثيرات عن مشروب قبل العلاقة الزوجية للنساء. وفي هذا السياق تتوفر العديد من الخيارات الطبيعية التي تساعد على الحصول على افضل نتيجة.

1 الحليب



يحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي تساهم في تعزيز الطاقة وتؤدي الى الشعور بالاسترخاء كما تزيد رغبة المرأة في اقامة العلاقة الحميمة.

2 عصير البطيخ



يعتبر من الخيارات الصحيحة والصحية في هذا المجال. والسبب انه يحتوي على نسبة مرتفعة من الحمض الاميني أل-سيتولين الذي يتحول في الجسم الى مركب يحفز نشاط اكسيد النيتريك، ما يعزز دفق الدم في اتجاه المنطقة الحميمة ويزيد الرغبة.

3 عصير الصبار

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يمكن تناوله ان يساهم في تعزيز الطاقة الحميمة وزيادة الرغبة لدى المرأة. كما تشير بعض الدراسات الحديثة الى انه يساهم في رفع مستوى الهرمون الذكوري التستوستيرون ما يعني انه يؤدي الى تحسين اداء الزوج ايضاً.

4 عصير الموز

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يحتوي على نسبة مهمة من الابروميلين الضروري لتحفيز الرغبة الجنسية. ولهذا من المهم تناوله يومياً. كما انه يزود الجسم بالطاقة لأنه يحتوي على عدد كبير من العناصر والمكونات الغذائية المفيدة.

5 عصير الرمان

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يساعد على تحسين القدرة الحميمة اثناء العلاقة الزوجية. كما انه يحفز الدورة الدموية ويعزز تدفقها نحو الاعضاء الحميمة. ولهذا السبب من المفيد جداً تناول احد هذه المشروبات قبل بدء العلاقة الحميمة. وفي المقابل من الضروري تجنب تناول مشروبات اخرى يمكن ان تؤدي الى نتيجة عكسية.

مشروبات يجب تجنبها



بعد التعرف على افضل مشروب قبل العلاقة الزوجية للنساء من المهم معرفة المشروبات التي يجب تجنبها لأنها يمكن ان تعيق اقامة تلك العلاقة.



1 المشروبات التي تحتوي على الكافيين



يسبب تناول هذه المشروبات ارتفاع مستوى الكورتيزول او هرمون التوتر في الجسم. وهذا ما يمنع الاحساس بالاسترخاء الضروري لإنجاز العملية الحميمة بنجاح. ولهذا من الافضل الا يتم تناول الشاي والقهوة ومشروبات الطاقة قبل العلاقة.



2 خلاصة النعناع



تعتبر هذه الخلاصة مفيدة جداً ورغم هذا من الافضل عدم تناولها قبل العلاقة الزوجية. فقد يؤدي هذا الى تراجع مستوى هرمون التستوستيرون لدى الرجل ما يمنعه من اداء العملية بنجاح. ومن الافضل في هذه الحالة تناول خلاصة البابونج او اليانسون.

3 المشروبات الغازية

تحتوي على نسبة مرتفعة من الكافيين. كما انها تعتبر مصدراً مهماً للسكر. وهي عوامل تؤثر بشكل سلبي على العملية الحميمة بين الزوجين.



4 المشروبات المنتجة من الالبان



الافضل عدم تناولها قبل العلاقة الزوجية. فهذا يمكن ان يحد من الرغبة وان يؤثر بطريقة سلبية على الهرمونات الحميمة. ولهذا ينصح في هذه الحالة بعدم تناول اللبن الرائب او الزبادي وان كانا طبيعيين. لكن يمكن في المقابل تناول كوب من الحليب الفاتر.

5 مشروبات الشوكولا



يمكن تناول كمية كبيرة منها ان ينعكس بطريقة سلبية على الرغبة الحميمة. ولهذا الافضل عدم شرب الكثير من الشوكولا بالحليب مثلاً. والسبب ان هذا المشروب يحتوي على مادة الميثيل كزانثين التي تؤدي الى الخمول. كما ان هذا المشروب يحتوي على نسبة مرتفعة من السكر.

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6 المشروبات التي تحتوي على نسبة مرتفعة من السكر



فهذه المشروبات تؤدي الى رفع مستوى الطاقة قبل ان ينخفض بشكل كبير بسرعة وهو ما يمنع اتمام العملية بين الزوجين بنجاح.



7 شراب العرق سوس



يسبب تناوله الحد من الرغبة الحميمة. فهو يحتوي على الغليسيرين الذي يؤدي الى انخفاض مستوى هرمون التستوستيرون. ولهذا لا يعتبر افضل مشروب قبل العلاقة الزوجية للنساء والرجال. والافضل ايضاً عدم تناول كمية كبيرة من الماء مباشرة قبل العلاقة لأن هذا يزيد الحاجة الى التبول.





