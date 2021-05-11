العلاقة الحميمة واسباب الضعف في رمضان 

بيروت - نادين محمد - يتحدث الكثير من الازواج عن الضعف الجنسي في شهر رمضان على مستوى العلاقة الحميمة. وهو ما يعني عدم القدرة على اتمام هذه العلاقة بالشكل المطلوب. ويرتبط هذا بأسباب مختلفة منها ما يتعلق بنوع الطعام او بالاحساس بالتعب او حتى بالموعد الذي يتم اختياره من اجل القيام بذلك. ومن المهم معرفة اسباب الضعف في رمضان وتأثيرها على الحياة الزوجية.

الضعف في العلاقة في رمضان

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من المهم معرفة اسباب الضعف في رمضان في ما يتعلق بالعلاقة الحميمة. ومن المعروف ان هذا يحتاج الى بذل الجهد والطاقة التي لا تتوفر في كل الاوقات. كما يتطلب تنشيط العضلات والاعصاب، الامر الذي لا يمكن فعله دائماً.

- من الممكن ان تتأثر القدرة على اقامة العلاقة الحميمة بحالة الجهاز الهضمي. فقد تحول دون التمكن من ذلك المعاناة من مشكلة عسر الهضم. وفي هذه الحالة من الممكن مواجهة تأثير التخمة والشعور بالانزعاج على مستوى المعدة والامعاء حيث يمكن ان يؤدي هذا الى تكون الغازات والنفخة.

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- قد يسبب حالة الضعف عدم وصول الدم بالشكل الكافي الى المنطقة الحميمة وخصوصاً لدى الرجل. وهذا ما يمكن ان يمنعه من اتمام المهمة بطريقة صحيحة وناجحة.

- الشعور بالتعب والاجهاد فور بدء العلاقة وذلك بسبب توجه الدورة الدموية الى الجهاز الهضمي. ولهذا من المهم اخذ قسط من الراحة لمدة لا تقل عن ساعتين قبل بدء هذه العملية.



نصائح مهمة

من اجل اتمام العلاقة الحميمة والحد من اسباب الضعف في رمضان من المهم اتباع بعض النصائح المهمة.

1- عدم القيام بالعلاقة مباشرة بعد الانتهاء من تناول طعام الافطار او حتى السحور. يجب في هذه الحالة الانتظار لمدة تراوح بين ساعتين و3 ساعات.

2- اتباع نظام غذائي صحي يساعد على توفير الطاقة للجسم. ومن المهم في هذه الحالة الحد من استهلاك الاطعمة التي تحتوي على الدهون الضارة والسكريات.

كذلك يجب التركيز على اصناف تعزز تدفق الدم الى مختلف اعضاء الجسم ومنها تلك الخاصة بالمنطقة الحميمة. ومن المهم في هذا السياق اختيار الخضار والفواكه.

3- يجب ممارسة التمارين الرياضية بانتظام. ولهذا الغاية يمكن المشي مثلاً لمدة 30 دقيقة خمس مرات اسبوعياً. فهذا يساعد على الحد من الشعور بالتوتر ويحسن الدورة الدموية ويساعد على الحفاظ على صحة القلب والاوعية الدموية. من الممكن فعل هذا قبل الافطار مباشرة.

4- الامتناع عن العادات السيئة ومنها التدخين.

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5- الحد من الشعور بالتوتر لأن الغضب يمكن ان يمنع القيام بالفعل الحميم بالطريقة المناسبة كما يمكن ان يسبب شعور الشريك بالانزعاج.

6 - يجب ايضاً مراجعة الطبيب في حال تناول بعض انواع الادوية التي يمكن ان تشكل احد اسباب الضعف في رمضان. ويشمل هذا مثلاً الادوية المضادة للالتهابات، ادوية ضغط الدم وغيرها من العلاجات الخاصة بالامراض المزمنة.

7 - من الممكن اللجوء الى بعض الوصفات الطبيعية. وفي هذه الحالة يمكن الاعتماد على عصير الرمان الذي يحتوي على نسبة مرتفعة من مضادات الاكسدة الفعالة. وهذا ما يحد من الضعف اذ يزيد تدفق الدم الى الاعضاء.

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كذلك من الممكن الاستفادة من القرنفل حيث يمكن اضافة اعواده الى الحليب الدافئ مع القليل من العسل وتناول المشروب على الريق قبل موعد الافطار.

وبعد معرفة اسباب الضعف في رمضان على مستوى العلاقة الزوجية من المهم الحرص على علاج المشكلة للحصول على افضل نتيجة بسرعة.

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