

بيروت - نادين محمد - تريد الكثيرات التعرف على الطريقة الصحيحة لتنظيف المنطقة الحساسة بعد العلاقة الزوجية. فهذا يمنع حدوث الالتهابات المهبلية وغير هذا من المشاكل المزعجة. ومن اجل ذلك من المهم اتباع بعض النصائح المفيدة التي يمكن ان تساعد على تحقيق هذا الهدف. اذاً من الضروري تعلم الطريقة الصحيحة لتنظيف المنطقة الحساسة بعد العلاقة الزوجية.

نصائح لتنظيف المنطقة الحساسة

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على كل زوجة تعلم الطريقة الصحيحة لتنظيف الممنطقة الحساسة بعد العلاقة الحميمة. فهذا يساعدها على منع الاصابة ببعض الامراض التي ترتبط بالمنطقة الحساسة. ومن اجل هذا من المفيد جداً ان تتعلم تطبيق بعض النصائح.

1 يجب اولاً ان تحرص على الدخول الى المرحاض والتبول بعد انتهاء العلاقة. فهذا يعمل على تنظيف المثانة وعلى ازالة البكتيريا الضارة التي يمكن ان تتجمع في المنطقة الحميمة بسبب تلك العلاقة.

2 من المفيد جداً ايضاً غسل المنطقة بالماء الدافئ او الفاتر. لكن يجب عدم المبالغة في ذلك من اجل تحقيق النجاح في عملية التنظيف ومنع التقاط العدوات المسببة للامراض والمشاكل المختلفة.

3 يجب الحرص على الحفاظ على رطوبة المنطقة الحساسة ويمكن هذا عن طريق الحفاظ على رطوبة الجسم عموماً. ومن اجل هذا يجب شرب كمية كافية من الماء وعدم تناول الكثير من المشوربات التي تحتوي على الكافيين والمدرة للبول. كذلك من المهم جداً الجلوس بين الحين والآخر في حوض يحتوي على الماء الدافئ من اجل تهدئة المنطقة والحد من تهيجها ومن تورم بعد اجزائها.

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4 يمكن في هذه الحالة ايضاً استخدام الغسول المناسب ومن المهم من اجل ذلك استشارة الطبيبة الاختصاصية اولاً. فها يساعد على محاربة العدوات والامراض مع ما يرافق هذا من حكة وحريق.

5 من الضروري عدم ارتداء الملابس الداخلية والخارجية الضيقة. فهذا يمكن ان يسبب الاحتكاك واختناق المنطقة الحميمة وجفافها ونمو البكتيريا الضارة عليها. اذاً من الافضل السماح لها بالاستفادة من الهواء عن طريق اختيار الملابس الفضفاضة والمريحة.



غسول طبيعي

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من اجل تنظيف المنطقة الحساسة بعد العملية الحميمة من المهم التعرف على وصفة طبيعية تساعد على ذلك.

المقادير

القليل من اللبن الزبادي الطبيعي غير المحلى

القليل من زيت الزيتون الطبيعي

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الطريقة

1 يتم مزج المكونين جيداً حتى الحصول على مزيج متجانس تماماً.

2 يستخدم هذا المزيج لتنظيف المنطقة الحميمة مثل الغسول. ويمكن تكرار هذا بين الحين والآخر. فهو يحتوي على بكتيريا مفيدة تعمل على محاربة الالتهابات.





خطوات مفيدة

إثرالتعرف على الطريقة الصحيحة لتنظيف المنطقة الحساسة بعد العلاقة الزوجية من المفيد جداً تطبيق بعض النصائح.

- استخدام الغسول غير المعطر لأن ذلك المعطر يمكن ان يسبب تهيج البشرة والحريق والحكاك المزعج.

- تجفيف المنطقة بلطف بقطعة من القماش النظيف المصنوع من القطن الطبيعي.

- ازالة الشعر الزائد من دون المبالغة في ذلك.

- الحرص على ترطيب المنطقة.

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- عدم ارتداء ملابس داخلية مبللة لأن هذا يعزز نمو البكتيريا الضارة.

- تغيير هذه الملابس بشكل منتظم والافضل ان تكون مصنوعة من القطن.

- عدم استخدام الفوط الصحية او السدادات لساعات طويلة.

- عدم تشارك المناشف المخصصة للمنطقة الحميمة مع احد. فمن الممكن ان يؤدي هذا الى انتقال العدوات. ويبقى تعلم الطريقة الصحيحة لتنظيف المهبل بعد العلاقة الزوجية النصيحة الافضل والاكثر فائدة التي يمكن تطبيقها.









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