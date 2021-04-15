بيروت - نادين محمد - من الممكن زيادة الخصوبة عند الرجال بالاعشاب التي تتمتع بخصائص مفيدة جداً في هذا الاتجاه. ولهذا من المهم التعرف عليها وعلى ابرز فوائدها من اجل استخدامها في تحضير وصفات تساعد على التخلص من ضعف الرغبة الحميمة لدى الزوج. وتتوفر بعض هذه المكونات الطبيعية في المطبخ. كما يمكن شراء بعضها الآخر من المتاجر المتخصصة. وهذه ابرز طرق زيادة الخصوبة عند الرجل بالاعشاب.

اسباب ضعف القدرة الحميمة



قبل التحدث عن طرق زيادة الخصوبة عند الرجل بالاعشاب من المهم التعرف على اسباب ضعف الرغبة الحميمة لديه.

- من هذه الاسباب الشعور بالتوتر والقلق وعدم الارتياح في اوقات كثيرة.

- التدخين وهو يؤثر بطريقة سلبية على الصحة الحميمة عموماً. وهذا ما يمكن ان يفاقم عدم القدرة على اتمام العلاقة الزوجية بالشكل الصحيح.

- تناول بعض انواع الدواء مثل تلك التي تحتوي على المضادات الحيوية وتلك المكافحة للالتهابات فضلاً عن حقن المنشطات التي يتناولها الاشخاص الرياضيون عادة وعن ادوية العلاج الهرموني. ومن اجل التخلص من ضعف الخصوبة من المهم التوقف عن تناولها لكن ليس قبل استشارة الطبيب الاختصاصي.

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من اجل زيادة الخصوبة عند الرجل بالاعشاب من المفيد اذاً اللجوء الى بعض الوصفات التي تحتوي على مكونات طبيعية يمكن ان تعزز الاداء الحميم لديه.

الثوم

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يحتوي على مادة السيلينيوم التي تعمل على تحفيز القدرة الحميمة والاداء. فهي تعمل على تعزيز دفق الدم الى كل الاطراف ومنها تلك المرتبطة بالمنطقة الحميمة. ولهذا من المفيد تناوله والافضل ان يكون نيئاً في هذه الحالة وغير مطبوخ.

بذور اليقطين

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تساعد هذه البذور على تعزيز الطاقة الحميمة لأنها تحتوي على نسبة مرتفعة من الزنك الذي يحفز انتاج التستوستيرون وهو الهرمون الذكوري الذي يعزز الخصوبة. كذلك تعتبر هذه البذور مصدراً لأحماض الاوميغا 3 الاساسية.

الحلبة



يمكن ايضاً ان تحفز انتاج الجسم لهرمون التستوستيرون ما يمكن ان يعزز القدرة على اداء العملية الحميمة ويزيد فرص الانجاب.

الجنسنغ



من المعروف ان هذه النبتة تساعد على تعزيز القدرة الحميمة. ومن الافضل في هذه الحالة تناول النوع الكوري الاحمر منها. فهو يحتوي على خلاصة النبات الصافي وعلى العديد من المغذيات الاساسية ومنها الفيتامينان B11 وB9 فضلاً عن الكثير من المعادن التي تعمل على زيادة مناعة الجسم ما يمكن ان ينعكس بشكل ايجابي على العملية الانجابية. كما يعمل هذا النوع من النباتات على زيادة الطاقة والحد من الشعور بالتعب والارهاق.



عشبة الماعز



تتمتع هذه العشبة بالكثير من الخصائص التي قد تساعد على زيادة القدرة الانجابية لدى الرجل. فهي تؤثر بطريقة كبيرة على الانزيمات التي تؤدي دوراً مهماً في تنشيط هذه القدرة.

حبوب اللقاح

من الممكن الاعتماد عليها من اجل زيادة الطاقة الانجابية لدى الرجل وتعزيز فرص حدوث الحمل لدى الزوجة. ومن المفيد ايضاً الاعتماد على بعض انواع الطعام.

- السبانخ لأنه يحتوي على حمض الفوليك الضروري لحدوث الحمل لدى الزوجة.

- الشوكولاته الداكنة الغنية بحمض الارغنين الاميني.

- الطماطم التي تحتوي على مضادات الليكوبين.



- الجوز. يعتبر هذا النوع من المكسرات غنياً بأحماض الاوميغا 3 الدهنية التي تعمل على زيادة القدرة الانجابية لدى الرجال.

- العنب الاحمر. وهو مصدر لمادة الريسفيراتول المضادة الفعالة للأكسدة.

- الرمان. ويساهم تناوله في تحسين مستوى هرمون التستوستيرون. كما انه يعزز الرغبة. وهو يمكن ان يشكل جزءًا من نظام غذائي يساعد على زيادة الخصوبة عند الرجال بالاعشاب.





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