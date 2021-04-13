أسباب تأخر الدورة في رمضان 

بيروت - نادين محمد - تعاني الكثيرات من اضطرابات الدورة الشهرية في شهر رمضان. وهذا يعني انها يمكن ان تتأخر عن موعدها او ان تكون سابقة له. ومن الممكن ان تكون خفيفة او غزيرة. ومن المهم معرفة الاسباب التي تؤدي الى ذلك من اجل معالجة المشكلة والتخلص منها. واليك ابرز اسباب اضطرابات الدورة الشهرية في رمضان ونصائح مهمة يجب اتباعها.

الاسباب



تتعدد اسباب اضطرابات الدورة الشهرية في رمضان ومن المهم التعرف اليها من اجل معالجة المشكلة بشكل نهائي.

التوتر



من الممكن ان تعيش المرأة في هذا الشهر بعض التوتر الذي ينتج عن مسؤوليات تترتب عليها ومنها اعداد طعام الافطار اليومي في موعد محدد وعدم النوم لعدد ساعات كافية وتغير نمط الحياة وغير ذلك. وهو ما يمكن ان ينعكس على طبيعة الدورة.

التعب

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من المعروف ان سيدة المنزل تحضر في هذا الشهر الولائم التي تتضمن عدداً كبيراً من الاطباق واصنافاً مختلفة من الطعام والشراب. ولهذا من الطبيعي ان تشعر بالتعب. وهذا ما يمكن ان يؤدي مع مرور الوقت الى تأخر الدورة او حلولها في وقت مبكر. كما يمكن ان ينعكس على دفقها وغزارتها.

عدم تناول كمية كافية من الطعام

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من الممكن ان تعاني المرأة في هذا الشهر من سوء التغذية بسبب عدم تناولها كمية كافية من الطعام او بسبب تناولها الطعام الخالي من المغذيات. فمن المعروف ان المائدة الرمضانية غالباً ما تتضمن الاصناف المقلية والغنية بالدهون والسكر. وهذا ما يسبب شعورها بالارهاق الجسدي خلال النهار ويؤثر على الاستحقاق الشهري لديها.



نقص المغذيات

من الممكن الا يتم في شهر الصوم وخلال وجبتي الافطار والسحور تناول اصناف تحتوي على كل الفيتامينات والمعادن التي يحتاج اليها الجسم. فقد يتم في هذه الحالة التركيز على صنفين او 3 او 4 كحد اقصى. وهذا ما يؤثر على الكثير من وظائف الجسم وخصوصاً لدى النساء. ويمكن هذا ان يسبب الضعف في عمل الجهاز المناعي وان يؤدي الى الاصابة بالعدوات المختلفة مثل الرشح والالتهابات وغيرها. وهذا ما يمكن ان يسبب ايضاً اضطراب الدورة الشهرية.

عدم النوم لساعات كافية



وهي الحالة التي تواجهها الكثيرات في هذا الشهر حيث تحلو السهرات ثم يتم الاستيقاظ فجراً من اجل تناول طعام السحور. لكن هذا يسبب خللاً في ساعة الجسم البيولوجية وفي عدد من وظائفه مثل الدورة لدى النساء.

ومن الممكن في هذه الحالة ايضاً ملاحظة زيادة الووزن بشكل مفاجئ. وهو ما ينتج عن تناول الاطعمة الغنية بالدهون والتي تحتوي على عدد كبير من السعرات الحرارية وعن عدم ممارسة التمارين الرياضية.



نصائح مهمة

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من اجل منع حدوث اضطرابات الدورة الشهرية في رمضان، من المهم اتباع بعض النصائح المفيدة.

- الحرص على تناول مأكولات تحتوي على نسبة مرتفعة من الفيتامينات والمعادن التي يحتاج اليها الجسم. ومن الافضل استبدال الحلويات بالفاكهة والخضار.

- السعي الى النوم لعدد ساعات محدد والذهاب الى السرير في وقت محدد.

- محاولة بذل الجهد البدني من دون الشعور بالارهاق. ولهذا يمكن القيام ببعض الاعمال المنزلية غير المتعبة. كما يمكن المشي بعد ساعتين من موعد الافطار على الا يسبق هذا النوم مباشرة.

- السعي الى الحفاظ على وزن ثابت اي منع تقلبه صعوداً وهبوطاً بسرعة.

- شرب كمية كافية من الماء يومياً في الاوقات المناسبة بعد الافطار والسحور. وهكذا يمكن تنظيم ومنع اضطراب الدورة الشهرية في رمضان.

