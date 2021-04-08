بيروت - نادين محمد - متى استخدم حبوب منع الحمل بعد الدورة هو السؤال الذي تطرحه الكثير من السيدات لأن هذا يمكن ان يؤثر بشكل او بآخر على صحتها العامة والحميمة خصوصاً. فمن المعروف ان هذه الحبوب تحتوي على الهرمونات ذات التأثير الكبير على الجسم. ولهذا من المهم معرفة الاجابة على السؤال متى استخدم حبوب منع الحمل بعد الدورة.

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من اجل الحصول على اجابة صحيحة على السؤال متى استخدم حبوب منع الحمل بعد الدورة، من المهم اكتشاف بعض المعلومات عنها اولاً.

- تحتوي هذه الحبوب على هرمون الاستروجين.

- تمنع حدوث الحمل في حال كانت المرأة لا ترغب في هذا واذا تناولتها في الايام الخمسة الاولى بعد الدورة. لكن يجب ان تتوقف عن ممارسة العلاقة الحميمة لمدة اسبوع في حال تناولتها في مرحلة متأخرة اي بعد اكثر من خمسة ايام بعد بداية الدورة.

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- تحتوي بعض هذه الحبوب على هرمون البروجسترون. وهي يمكن ان تمنع الحمل بعد مرور 48 ساعة على تناولها.

- ومن المهم ان يتم تناولها بشكل منتظم يومياً لأن مفعولها يزول بعد مدة غير طويلة.

طريقة تناول الحبوب الفعالة

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من اجل منع حدوث الحمل ولايجاد الاجابة على السؤال متى استخدم حبوب منع الحمل بعد الدورة، من المهم جداً ان تعرف الزوجة هذه المعلومات المفيدة.

- في الايام من 1 الى 7 من الدورة. يبدأ النزف ويستمر لمدة تتراوح بين 3 و7 ايام. وفي هذه الحالة يتراجع مستوى هرمون الاستروجين.

- في اليوم 8. تتوقف الدورة ويبدأ مستوى هذا الهرمون بالارتفاع وتصبح بطانة الرحم سميكة.

- في الايام من 11 الى 13. تصل نسبة الاستروجين الى مستوى مرتفع جداً. كما تزداد نسبة هرمون آخر هو اللوتيين الذي يساهم في عملية اطلاق البويضة استعداداً للحمل في حال حدوث العلاقة.

- في اليوم 14. او يوم الاباضة. وفيه تخرج البويضة من المبيض عبر قناة فالوب وتبقى فيها لمدة تصل الى 24 ساعة. ومن الممكن ان تحصل عملية التلقيح داخلها في حال تمت العلاقة الزوجية. فقد يتم تخصيب البويضة وحدوث الحمل في هذه الحالة.

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- في الايام من 15 الى 24. تنتقل البويضة الى الرحم. ولهذا يفرز الجسم هرمون البروجسترون وتصبح بطانة الرحم اكثر سماكة لتأمين البيئة المناسبة لزراعتها فيه.

- في الايام من 24 الى 28. اذا لم تنجح عملية التخصيب يتراجع مستوى هرموني الاستروجين والبروجسترون. وفي هذه الحالة تتقلص بطانة الرحم ويبدأ نزف الدورة الشهرية.

اذاً من الممكن ان يتم تناول حبوب منع الحمل خلال الدورة. ومن المحتمل ان يبدأ مفعولها بالظهور بعد مرور 24 الى 48 ساعة. ومن الافضل عدم تأخير ذلك حتى اليوم الـ14. فقد لا تمنع الحمل في هذه الحالة.



الاعراض الجانبية

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من الممكن ان تنتج عن استخدام حبوب منع الحمل بعد الدورة بعض الاعراض الجانبية المزعجة.

- المعاناة من الصداع او من ألم في احدى مناطق الرأس.

- تقلب المزاج وسرعة الانفعال في بعض الاحيان.

- الشعور بألم في الثديين.

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- الاحساس بالغثيان وحدوث النزف خارج ايام الدورة.

- ملاحظة حدوث تغييرات في ما يتعلق بالافرازات المهبلية. ومن المهم ملاحظة هذه الاعراض من اجل التعامل معها بالطريقة الصحيحة. وهكذا يمكن ايجاد الاجابة الصحيحة على السؤال متى استخدم حبوب منع الحمل بعد الدورة.

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