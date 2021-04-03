كيف أعرف دم الدورة من النزيف 

بيروت - نادين محمد - كيف اعرف دم الدورة الشهرية من النزيف هو السؤال الذي تطرحه الكثيرات اللواتي لا يمكنهن التمييز بين الحالتين. ومن اجل هذا من المهم معرفة سمات كل منهما والاعراض التي ترافقها من اجل اخذ الاجراءات والخطوات اللازمة للتعامل مع كل حالة. اذاً هذه بعض الاجابات الدقيقة على السؤال كيف اعرف دم الدورة من النزيف.

خصائص الدورة



من اجل معرفة الاجابة على السؤال كيف اعرف دم الدورة من النزيف، من المهم التعرف على خصائص كل منهما.

اعراض الدورة

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- من المعروف ان ظهور الدم يدوم في هذه الحالة لمدة تتراوح بين 3 و5 ايام.

- يصاحب ذلك بعض الاعراض مثل انتفاخ الجسم وخصوصاً البطن وتورم وألم الثدي، تقلب المزاج وسرعة الانفعال او البكاء، الجوع، ألم البطن والحوض والظهر.

- يحل موعد الدورة في اوقات منتظمة او شبه منتظمة شهرياً.

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- من الممكن ان يكون الحيض غزيراً في الايام الاولى قبل ان يتراجع دفقه بشكل تدريجي.

- قد يكون لون الدم في البداية بنياً ومن الممكن ان يترافق نزوله مع ظهور بعض الكتل او القطع.

اعراض النزيف

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- يمكن ان يظهر الدم في هذه الحالة في غير اوقات الدورة الشهرية بشكل مفاجئ وغير متوقع.

- يكون لون الدم في هذه الحالة احمر خفيفاً في معظم الحالات.

- لا يترافق النزف في هذه الحالة مع اية اعراض الا في حال ارتبط ببعض المشاكل الصحية. ومن الممكن ان يتزامن هذا مع ألم اثناء التبول او حريق خلال اقامة العلاقة الزوجية او مع ظهور الافرازات المهبلية او مع الحكاك.

- يمكن ان يستمر النزيف ليوم واحد فقط وقد يمتد الى ايام عدة او ربما لمدة طويلة في حال لم يتم العلاج.

اسبابه



من الممكن ان يحدث النزيف لأسباب مختلفة تتفاوت بين امرأة واخرى وتستدعي غالباً استشارة الطبيبة الاختصاصية.

- الرضاعة. ففي هذه المرحلة يمكن الام ان تعاني من خلل هرموني قد يؤدي الى نزول الدم في اوقات غير منتظمة.

- مشاكل المهبل او عنق الرحم مثل تعرضه لإصابة ما. وهو ما يمكن ان يحدث بسبب العلاقة الزوجية السريعة والعنيفة في بعض الاحيان.

- قد يكون النزيف قوياً ويحتاج الى العلاج الطارئ. وهذا يمكن ان يدل على الاجهاض او على المعاناة من عدوى حميمة ما.

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- يمكن ان يعني النزف غير المتوقع الاصابة بأحد انواع السرطان مثل سرطان المهبل، سرطان عنق الرحم او سرطان المبيض.

- تناول حبوب منع الحمل الهرمونية او استخدام اللولب.

- حدوث ورم ليفي حميد وغالباً ما يترافق نزول الدم في هذه الحالة مع ألم في منطقة الحوض. ويعتبر كشف اعراض كل من الحالتين افضل اجابة على السؤال كيف اعرف دم الدورة من النزيف.



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العلاج

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من المعلوم ان دم الدورة لا يعد مشكلة. اما في حال حدوث النزيف فلا بد من استشارة الطبيبة. وقد تطلب تناول ادوية تحتوي على مضادات حيوية او مضادات للفطريات. كما يمكن ان توصي بالاعتماد على ادوية تنظم الدورة الشهرية. ومن الممكن ان تقرر اللجوء الى عملية جراحية لإزالة الورم او غير ذلك. وهكذا تكتمل الاجابة على السؤال كيف اعرف دم الدورة من النزيف.

