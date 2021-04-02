بيروت - نادين محمد - ثمة امور لا تخطر في البال يحبها الزوج اثناء العلاقة الحميمة. وغالباً ما لا تفكر بها الكثير من النساء الا انها تساعد على تحفيز هذه العلاقة وعلى تقوية العاطفة وتعزيز ارتباط كل من طرفيها بالآخر. ولهذا من المهم جداً التعرف عليها من اجل تجربتها. اذاً هذه امور لا تخطر في البال ويحبها الزوج في العلاقة.

امور غريبة في العلاقة



من المهم معرفة امور لا تخطر في البال يحبها الزوج في العلاقة الحميمة. فهذا يساعد على الحد من فتورها وعلى جعلها اكثر حماساً كما على دفع الحياة الزوجية خطوات الى الامام وعلى تطويرها. وهذه ابرزها.



1 الكلام

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يجب الرجل اثناء العلاقة ان يتواصل معه زوجته وان يتوجه اليها بالكلام العاطفي والمناسب للاجواء. كما يحب ان تبادله بالمثل وان توجه اليه عبارات الرحب والاعجاب. فهذا يعزز الرومنسية ويجعل العلاقة اكثر حماسة. كما انه يدفع كلاً من طرفيها الى التفاعل مع الآخر بشكل افضل.

2 تبادل النظرات

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يحب الرجل ان تنظر زوجته في عينيه اثناء لقائهما الحميمم. فهذا يشعره بأنها تحبه وان حياتهما ملك له وحده دون غيره. ومن المعروف ان العينين يمكن ان تعكسا العاطفة وهو ما يساعد على نجاح العلاقة وعلى شعور كل من طرفيها بالرضى التام.



3 عنصر المفاجأة

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يعتبر من ابرز العوامل التي يمكن ان تؤدي الى نجاح العلاقة الحميمة بين الزوجين. وفي هذه الحالة يمكن المرأة مثلاً ان تحضر غرفة النوم لذلك قبل حضور الزوج الى المنزل. فقد تجهز الاجواء الرومنسية التي يحب. كما يمكن ان تقوم ببعض الخطوات التي لا يتوقعها. وهو ما يمكنها فعله تحديداً في المناسبات الخاصة وما يجعل العلاقة اكثر حيوية وتماسكاً.



4 الملامسة

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تعتبر من الخطوات التمهيدية الضرورية لأي علاقة حميمة. فقد تزيد رغبة الزوج في القيام بها. ولهذا على المرأة عدم التخلي عن لمستها الانثوية في هذا الاطار. ومن المهم ان تجعل من الملامسة جزءًا من قدرتها على جذب الزوج اليها في الاوقات الخاصة. فهذا امر ضروري جداً.



5 المكياج

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قد يحب الرجل ان تطبق زوجته المكياج قبل ممارسة العلاقة. فهذا يبرز انوثتها ويجعلها اكثر قدرة على زيادة الرغبة لديه. ومن المهم على اية حال ان تسأله في بعض الاوقات عما يحب ان تفعله لكي يحققا النجاح في العلاقة ولكي يشعر بالرضى.



6 الاستحمام



من الممكن ان يحب الرجل القيام بالعلاقة الزوجية مباشرة بعد استحمام زوجته. وقد يفضل في هذه الحالة ان تخرج عليه بروب الاستحمام وأن تنزع المنشفة عن شعرها امام ناظريه. فهذا يزيدها انوثة وجاذبية ويعزز رغبته.

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7 السيطرة

من الممكن ان يفضل الرجل سيطرة المرأة على العلاقة وهو ما لا تعرفه الكثير من النساء. ولهذا من المهم ان تبادر بنفسها الى طلب اقامة العلاقة الحميمة. كما يمكنها ان تبدأ اثناء جلوسهما معاً بملامسته لزيادة رغبته. ومن الافضل ان تحضر الاجواء اللازمة لذلك. فهذا يجذب الرجل ويجعله اكثر قدرة على العطاء في هذا المجال. ويعتبر هذا ابرز امور لا تخطر في البال يحبها الرجل في العلاقة الحميمة.