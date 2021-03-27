تمارين لتخفيف ألم العلاقة الزوجية 

بيروت - نادين محمد - من الممكن ان تساهم ممارسة بعض التمارين في تخفيف الم العلاقة الزوجية. وهذا يعني انها تساعد على تحسين نوعية هذه العلاقة وعلى تمتين الروابط بين الزوجين. ولهذا من المهم جداً تعلم كيفية القيام بها بالطريقة الصحيحة من اجل الحصول على اكبر فائدة ممكنة. لكن الافضل قبل ممارسة تمارين لتخفيف الم العلاقة الزوجية استشارة الطبيبة الاختصاصية لمعرفة سبب هذا الالم وكيفية علاجه من اجل التخلص من المشكلة من جذورها.

اسباب الالم

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قبل التعرف على تمارين لتخفيف الالم اثناء العلاقة الزوجية من المهم جداً معرفة الاسباب الشائعة لهذا الالم وهيب متعددة وتختلف بين امرأة واخرى.

- الجفاف المهبلي. وهو يحدث بسبب النقص في الافرازات المهبلية الذي يظهر نتيجة عوامل مختلفة منها تناول حبوب منع الحمل او الحمل وعدم شرب كمية كافية من الماء وتناول بعض انواع الادوية مثل تلك المحاربة للاكتئاب والمهدئة للأعصاب والمعالجة لارتفاع ضغط الدم.

- التشنجات. ويعني هذا تقلص عضلات المهبل بطريقة لا ارادية اثناء العملية الحميمة. ويعود هذا الى اسباب ابرزها الخوف والتوتر. ومن المكن ان تتطور هذه المشكلة لتتحول الى vaginism او تشنج مهبلي. لكن يمكن علاجها بالاستعانة بالطبيبة الاختصاصية وببعض التمارين.

- ضيق المهبل وهو ما يمكن ان يسبب الالم ايضاً. ولهذا من المهم في هذه الحالة القيام ببعض التمارين التي تساعد على توسعته فضلاً عن استخدام المزلقات.

- المعاناة من عدوى فطرية او من الالتهابات المهبلية. وهو ما يمكن ان يسبب الحكة والحريق المزعج اثناء العلاقة.





هناك اذاً تمارين عدة لتخفيف الم العلاقة الزوجية ومن الممكن ممارستها في المنزل بسهولة من خلال تطبيق بعض التعليمات الضرورية.

التمرين الاول

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يسمى تمرين الفراشة وهو يساعد على تقوية منطقة الحوض. ومن اجل القيام به يجب اتباع هذه الخطوات.



1 الجلوس على الارض مع ابقاء الظهر مستقيماً وشبك القدمين نحو الداخل.

2 يمكن وضع وسادة تحت كل من الركبتين.

3 يجب ان تقترب القدمان قدر الامكان من منطقة الحوض او المنطقة الحميمة.



4 بعد اخذ هذه الوضعية يجب البدء بممارسة التمرين. وفي هذه الحالة يجب حني الظهر نحو الامام مع التنفس بطريقة صحيحة ووضع اليدين على القدمين.

5 من اجل الاستفادة من هذا التمرين يجب الحفاظ على الوضعية نفسها لمدة لا تقل عن 5 دقائق مع التنفس العميق قبل استعادة الوضعية الاساسية. ومن الممكن تكرار الحركة نفسها قدر الامكان ومن المهم ممارسة التمرين يومياً.

التمرين الثاني

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يستهدف هذا التمرين ايضاً مناطق الارداف والحوض والمنطقة الحميمة. ويساعد على مرور الطاقة عبر الجسم. ومن اجل القيام به يجب الالتزام بهذه الخطوات السهلة.

1 يجب الجلوس على الارض مع وضع وسادة او حاجز خلف الظهر.

2 يجب طي الركبتين وشبك القدمين نحو الداخل اي في اتجاه المنطقة الحميمة.

3 يجب وضع وسادتين ايضاً تحت الركبتين.

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4 في هذه الحالة يجب التمدد بعد ذلك على الظهر مع وضع الرأس على الوسادة الخلفية.

5 يجب إبعاد اليدين إحداهما عن الاخرى ووضعهما على البطن.

6 من المهم أن يسترخي الجسم وان يتم التركيز على التنفس.

7 يجب الحفاظ على هذه الوضعية لمدة لا تقل عن 5 دقائق مع التنفس الصحيح. وبعد هذا يمكن استعادة الوضعية الاساسية وتكرار الحركة نفسها مرات عدة. فهذا يساعد بشكل فعال على تخفيف الم الحلاقة الزوجية.

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