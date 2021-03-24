طرق علاج ضعف الرغبة عند الرجل بالاعشاب

بيروت - نادين محمد - من الممكن علاج ضعف الرغبة عند الرجل بالاعشاب. وهو ما لا يعرفه الكثير من الازواج الذين يواجهون هذه المشكلة. ففي هذه الحالة من الضروري اللجوء الى خبرة الاختصاصي من اجل تناول الادوية الفعالة. لكن من المفيد في موازاة ذلك الاعتماد على خصائص بعض المكونات الطبيعية. وقبل هذا يجب معرفة ابرز اسباب تراجع القدرة الحميمة وظهور الحاجة الى علاج ضعف الرغبة عند الرجل بالاعشاب.



اسباب ضعف الرغبة عند الرجل



من الممكن ان تظهر الحاجة الى علاج ضعف الرغبة عند الرجل بالاعشاب في حال ادت بعض الاسباب الى ذلك وهذه ابرزها.

- تراجع مستوى هرمون التستوستيرون. فهو الهرمون الذي يحفز القدرة الحميمة لدى الرجل ويؤثر على مستوياتها. ومن الافضل استشارة الطبيب في هذا الصدد لكي يحدد العلاج الدوائي المناسب.

- تناول بعض انواع الادوية وخصوصاً تلك التي يتم اللجوء اليها من اجل خفض ضغط الدم فضلاً عن العلاج الكيميائي وخصوصاً في حالة سرطان البروستات. كما يمكن ان تتراجع الرغبة بسبب تناول بعد الادوية المسكنة للألم او مضادات الاكتئاب او الفطريات.

- تململ الساقين. وفي هذه الحالة تظهر الحاجة الى تحريك الساقين بسبب الشعور بالانزعاج. وهذا ما يؤثر على الطاقة الحميمة.



- المعاناة من الاكتئاب. وهذا يحد من الميل الى القيام بأي امر ممتع. وهو الدور الذي تؤديه ايضاً الادوية المضادة لهذه الحالة.

- الامراض المزمنة. وابرزها السرطان والنوع الثاني من السكري والسمنة التي يمكن ان تتزامن مع ارتفاع ضغط الدم، فضلاً عن ارتفاع مستوى الكوليسترول وامراض القلب والرئة والكلى.

- اضطرابات النوم وخصوصاً في حال كان هذا ناتجاً عن المعاناة من مشكلة انقطاع النفس اثناء النوم. وهو ما يسبب تراجع مستوى هرمون التستوستيرون.

- التقدم في العمر والاجهاد الجسدي والعصبي وعدم ممارسة النشاطات البدنية او المبالغة في ذلك.

اعشاب لعلاج الضعف

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من الممكن علاج ضعف الرغبة عند الرجل بالاعشاب. ومن المفيد في هذه الحالة تحضير خلطات منزلية سهلة وفعالة.



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يحتوي على الكثير من المغذيات التي تساعد على تعزيز القدرة على اقامة العلاقة الزوجية لدى الرجل ومنها الزنك. ولهذا من المفيد تحضير هذا الشاي الذي يعمل على زيادة دفق الدم الى المنطقة الحميمة.

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تحتوي هذه الحبوب على نسبة مرتفعة من مادة السينيول التي يحتاج اليها الرجل من اجل زيادة طاقته الحميمة. ولهذا من المفيد تناولها بين الحين والآخر وتحديداً في اليوم الذي يراد فيه اقامة العلاقة.

عشبة الجيسنيغ

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يحفز تناول خلاصة هذه العشبة على تحفيز افراز الهرمونات ذات الصلة بالعلاقة الحميمة. كما انها تعزز الرغبة والاندفاع نحو اتمام هذه العملية بنجاح.

جنين القمح

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يمكن شراء حبوبه من المتاجر المتخصصة. ومن المفيد تناولها بانتظام. فإلى جانب احتوائها على العديد من المغذيات مثل حمض الفوليك والفوسفور، يمكنها ان تزيد الرغبة وان تحفز الطاقة.



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حبوب اللقاح

يمكن ايضاً شراؤها من المتاجر المتخصصة. وهي تتمتع بالكثير من الخصائص حيث تحتوي على عدد كبير من المغذيات التي يحتاج اليها الجسم من اجل اداء مهماته المختلفة. فهي مصدر للمعادن مثل النحاس والكالسيوم فضلاً عن الصوديوم. كما انهل غنية بالفيتامينات B. ولهذا ومن اجل علاج ضعف الرغبة عند الرجل بالاعشاب ينصح بأن يقوم بتناولها على شكل بودرة او من خلال اضافتها الى الاطباق المختلفة.