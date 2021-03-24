شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. قصة 5 أبناء قرروا دعم أمهم مريضة السرطان بطريقتهم الخاصة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

وثق مشهور " سناب شات " منصور الرقيبة، لقاءه مع أبطال قصة مؤثرة لبِر 5 أبناء بأمهم مريضة السرطان.

وأوضح الرقيبة أنه التقى 5 أبناء في محل الحلاقة يطلبون من الحلاق قص كامل شعرهم، فاندهش وعندما سأل عن السبب تفاجأ بأنهم أرداوا أن يقدموا الدعم المعنوي لأمهم مريضة السرطان.

وقرر الأبناء الخمسة دعم أمهم التي سقط شعرها كاملا نتيجة العلاج الكيماوي، بحلاقة شعرهم بالكامل حتى لا تشعر بالحرج.