شكرا لمتابعة خبر عن التشهير بشركة خالفت شروط وضوابط التخفيضات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عرعر (صدى):

أعلنت وزارة التجارة، عن التشهير بشركة تختص في تجارة الأقمشة والملابس الجاهزة بمدينة عرعر بعد صدور حكم قضائي بإدانتها بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري لعدم الالتزام بشروط وضوابط تراخيص التخفيضات وعدم التقيد بالمدة النظامية المحددة للتخفيضات وعدم بيان مقارنة الأسعار قبل وبعد التخفيض.

وعرضت وزارة التجارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بعرعر والمتضمن فرض غرامة مالية، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المنشأة.

يشار إلى أن وزارة التجارة وفرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونياً بهدف القضاء على العروض الوهمية والمضللة للمستهلك، إلى جانب تنفيذها جولات تفتيشية لمراقبة التزام المنشآت بضوابط وشروط إجراء العروض والتخفيضات التجارية.