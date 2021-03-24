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الحصيني: أجواء حارة على معظم المناطق غدا ً

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع عضو لجنة تسميات الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد معظم مناطق المملكة غدًا موجة حارة مع رياح شبه قوية ليلًا.

وقال الحصيني: متوقع الأربعاء 10/ 8/ 1442هـ أجواء حارة على معظم المناطق نهارًا ومعتدلة ليلًا، متوقع رياح من شبه قوية لقوية مثيرة للأتربة على مناطق تبوك والشمالية والجوف وحائل ومكة والمدينة والقصيم وشمال الشرقية.

وأضاف: "الأغنام ضعوها في الشبك، وغرف النوم والخيام وثبتوها، مشيرًا إلى أنه في غرب وشمال منطقة الرياض ستكون الرياح من متوسطة لشبه قوية".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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