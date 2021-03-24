شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. قصة مواطن تبرع بكليته لشقيقته لإنهاء معاناتها مع المرض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف المواطن ماجد الشراري، قصة تبرعه بالكلى لشقيقته لإنهاء معاناتها مع المرض منذ 3 سنوات، ومنحه وسام الملك عبدالعزيز.

وقال ماجد الشراري خلال مداخلة بقناة الإخبارية:" كنت أشعر بالفرح والسرور بعد تبرعي بالكلى لشقيقتي لإنهاء معاناتها مع المرض".

وأضاف:" شقيقتي تعافت بعد العملية الجراحية"، موضحا:" منحي وسام الملك عبدالعزيز بعد تبرعي بالكلى أسعدني كثيرا وكان فخرا واعتزازا لي، ويعتبر تشجيعا لكل من يتبرع".