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شاهد.. قصة مواطن تبرع بكليته لشقيقته لإنهاء معاناتها مع المرض

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف المواطن ماجد الشراري، قصة تبرعه بالكلى لشقيقته لإنهاء معاناتها مع المرض منذ 3 سنوات، ومنحه وسام الملك عبدالعزيز.

وقال ماجد الشراري خلال مداخلة بقناة الإخبارية:" كنت أشعر بالفرح والسرور بعد تبرعي بالكلى لشقيقتي لإنهاء معاناتها مع المرض".

وأضاف:" شقيقتي تعافت بعد العملية الجراحية"، موضحا:" منحي وسام الملك عبدالعزيز بعد تبرعي بالكلى أسعدني كثيرا وكان فخرا واعتزازا لي، ويعتبر تشجيعا لكل من يتبرع".

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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