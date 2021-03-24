شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مدرسة مغلقة منذ 8 سنوات في الرياض رغم امتلاكها كافة المقومات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحولت مدرسة نافع بن جبير الابتدائية في حي "إشبيليا" شرق الرياض،إلى مقصد لرمي المهملات بالرغم من امتلاكها كافة مقومات قيامها باستقبال الطلاب.

وأوضح تقرير لقناة "الإخبارية" أن المدرسة النموذجية، بُنيت منذ 8 أعوام، ورغم تجهيزاتها فلم يدرس بها أي طالب منذ تجهيزها.

وقال الأهالي، إنهم حاولوا التواصل مع جهات عدة من أجل الوقوف على حل جذري للمشكلة، مشيرا إلى أنهم لم يحصلوا على إجابات شافية، لتظل مدرسة بلا طلاب ولا معلمين.