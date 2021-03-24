شكرا لمتابعة خبر عن الصحة تكشف عن شرط استخدام "روفيناك" بعد الحصول على لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الصحة، عن شرط استخدام مسكن "روفيناك" بعد الحصول على لقاح كورونا، قائلة:"يمكن استخدام روفيناك المحتوي على ديكلوفيناك عند الحاجة الصحية ما لم يكن هناك مانع وبالجرعات المناسبة".

وكانت وزارة الصحة،أعلنت عن إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 410 حالات مؤكدة.

كما دعت وزارة الجميع إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا حفاظًا على صحتهم وسلامتهم كما نصحت بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.