شكرا لمتابعة خبر عن توجيه عاجل من أمير عسير بشأن شاب علّق على مباراة بين ناديين رياضيين بالمنطقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):

وجه سمو أمير منطقة عسير، شرطة المنطقة باتخاذالإجراءات النظامية في حق شاب علّق على مباراة بين ناديين رياضيين من المنطقة بما فيه إثارة للعصبية القبلية وإحالته إلى النيابة العامة خلال 24 ساعة.

وجاء ذلك وفق نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/2)وتاريخ 22/1/1435هـ.

وكان رواد التواصل الاجتماعي تناقلوا مقطع فيديو لشاب يعلق أثناء مشاهدته لمباراة كرة قدم جرت بين ناديين من الأندية الرياضية في منطقة عسير، بما فيه إثارة للعصبية القبلية الممقوتة، وإحياء لعبية الجاهلية.