شكرا لمتابعة خبر عن داعية: ادعاء علم الغيب عن طريق قراءة الفنجان "كفر بالله" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قال عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالعزيز بن ريس الريس، إن ادعاء علم الغيب عن طريق قراءة الفنجان وأمثاله كفر بالله.

وأضاف عبدالعزيز الريس:" علم الغيب خاص بالله"، كما استشهد بقول الله تعالى:"قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله".

دعا لأخذ الحذر من ادعاء علم الغيب عن طريق الفنجان، التي تنتشر في المجالس وعبر القنوات الفضائية، قائلاً: "احذر أن يخدعوك به بالقول المزخرف فلا خسارة أعظم من ذهاب الدين".