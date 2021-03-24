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داعية: ادعاء علم الغيب عن طريق قراءة الفنجان "كفر بالله"

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قال عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالعزيز بن ريس الريس، إن ادعاء علم الغيب عن طريق قراءة الفنجان وأمثاله كفر بالله.

وأضاف عبدالعزيز الريس:" علم الغيب خاص بالله"، كما استشهد بقول الله تعالى:"قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله".

دعا لأخذ الحذر من ادعاء علم الغيب عن طريق الفنجان، التي تنتشر في المجالس وعبر القنوات الفضائية، قائلاً: "احذر أن يخدعوك به بالقول المزخرف فلا خسارة أعظم من ذهاب الدين".

 

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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