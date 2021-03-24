شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. لحظة التخلص من كلاب ضالة ومسعورة بشوارع جدة بعد مصرع طفلة الواشلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهر مقطع فيديو لحظة التخلص من كلاب ضالة ومسعورة في الشوارع بجدة، بعد مصرع طفلة الواشلة بسببهم.

وجاء ذلك بعد أن شنت بلدية خليص التابعة لأمانة جدة، حملة على الكلاب الضالة في الشوارع والطرقات، حيث بدا في الفيديو بعض الكلاب الضالة التي تم قتلها من جانب بلدية خليص، وعددهم 38 كلبا.

كما قامت البلديات في المحافظات المختلفة بحملات مماثلة، لحماية الأطفال والمارة من أية كلاب ضالة.