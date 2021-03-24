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شاهد.. الزعاق يكشف عن طريقة استخدام العرب الظل في تحديد مواعيد الصلاة

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف العالم الفلكي، الدكتور خالد الزعاق، عن طريقة استخدام العرب الظل في تحديد مواعيد الصلاة.

وقال خالد الزعاق في فيديو لقناة العربية:"من الطرق المتبعة عند العرب في معرفة الوقت اليومي والفصل الثانوي  الظل"، موضحا:"الظل له مسارات وأدوار تختلف يوميا وفصليا".

وأشار:"عن طريق الظل نعرف التوقيت النهائي والموسم الفصلي، فالعرب قسموا الظل النوعين ما قبل الزوال يسمى ظل وما بعد الزوال يسمي في".

وتابع:"أطول حالات الظل الزوالية تكون في الشتاء وأقصر حالات الظل الزوالية تكون في الصيف، في حال الاعتدال الربيعي والخريفي يكون فيها طول الظل معتدل".

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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