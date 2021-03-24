شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الزعاق يكشف عن طريقة استخدام العرب الظل في تحديد مواعيد الصلاة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف العالم الفلكي، الدكتور خالد الزعاق، عن طريقة استخدام العرب الظل في تحديد مواعيد الصلاة.

وقال خالد الزعاق في فيديو لقناة العربية:"من الطرق المتبعة عند العرب في معرفة الوقت اليومي والفصل الثانوي الظل"، موضحا:"الظل له مسارات وأدوار تختلف يوميا وفصليا".

وأشار:"عن طريق الظل نعرف التوقيت النهائي والموسم الفصلي، فالعرب قسموا الظل النوعين ما قبل الزوال يسمى ظل وما بعد الزوال يسمي في".

وتابع:"أطول حالات الظل الزوالية تكون في الشتاء وأقصر حالات الظل الزوالية تكون في الصيف، في حال الاعتدال الربيعي والخريفي يكون فيها طول الظل معتدل".