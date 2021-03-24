شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يضحي بحياته لإنقاذ والد صديقه من الغرق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

سجل مواطن يدعى علي عمر البطاشي قصة بطولة لنهاية حياته، مليئة بالفداء والتضحية في وادي قنونا في مكة ، بعدما أنقذ والد صديقه من الغرق.

وروى أحد الأهالي التفاصيل بوادي قنونا وتحديداً بمركز أحد بني زيد شرق محافظة القنفذة قائلا أن والد صديق علي السبعيني، كان يحاول فتح أحد العقوم الترابية التي تحيط بأرضه الزراعية، التي امتلأت بالمياه نتيجة فتح سد وادي قنونا خلال الأسابيع الماضية، وحين فتح السد حفز المزارعين على سقاية أراضيهم، فالشاب "علي" ألقى بنفسه دون أي تردد لإنقاذ والد صديقه".

وأوضح أن الصديقان قاما بالنزول لإنقاذ الرجل كبير السن، بينما العقم الترابي بالأرض الزراعية تعرض للانهيار المفاجئ، مما أدى لسقوط الرجل السبعيني، في حين بقي الرجل ساعات على شجرة بانتظار نجدة ابنه وصديقه له.

وأضاف: "عندما شاهد الشاب (علي) استغاثة والد صديقه، هرع لإنقاذه، ولكنه سقط في حفرة عميقة من المياه، ومات غرقًا".